Presidente de ANEP acordó con Orsi donación de su camioneta: dijo que es segura para niños y que asume costos de mantenimiento

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo a Subrayado que el presidente Yamandú Orsi lo llamó para acordar la donación de su camioneta y el uso que le dará al vehículo en el traslado de niños, en alguna localidad o ciudad del interior del país aún no definida.

Consultado este miércoles de mañana, Caggiani dijo que la camioneta tiene espacio para “siete lugares” (incluido el conductor) y que “tiene todo lo de seguridad”, en referencia a las condiciones adecuadas para el traslado de niños, que por norma debe ser en asientos con cinturón de tres puntas. Así se les exige a las camionetas de traslado escolar.

Consultado también sobre quién o qué organismo se hará cargo del costo de mantenimiento, seguro, patente de rodados y combustible de este vehículo de alta gama, con un valor de mercado de 79.000 dólares, Caggiani respondió: “Pasa a la ANEP todo”.

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El interior de la camioneta de Orsi, la Hyundai Santa Fe 2025

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La camioneta de Orsi es híbrida, esto significa que funciona a nafta y electricidad. El presidente la compró por 54.000 dólares (obtuvo un descuento de 25.000) pocos días antes de asumir la presidencia, en febrero de 2025.

Orsi entregó dos vehículos como forma de pago, su anterior camioneta Hyundai Santa Fe del año 2020, y otra camioneta Renault Stepway que un concesionario privado donó a su campaña electoral en 2024.

Esta camioneta Renault fue colocada como premio en una rifa que organizó el comando de campaña de Orsi, con números vendidos a 200 dólares cada uno.

El número ganador no se vendió y la camioneta quedó como propiedad de Orsi, previo pago al Frente Amplio de 17.000 dólares, según dijo el presidente a cuatro periodistas de prensa escrita el martes de tarde, cuando lo invitó a su despacho en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) para hablar de todo este tema.