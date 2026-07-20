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policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó con delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo

El hombre llegaba a su casa cuando observó a dos hombres que le desvalijaban la casa a una vecina. Cuando los enfrentó, uno de los autores disparó en ráfaga hacia él. Recibió un disparo en el muslo.

El policía se encuentra fuera de peligro, pese a ser herido en un muslo.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un policía de 47 años regresaba a su casa en Jardines del Hipódromo casi a las 23:00 de este domingo con su sobrina adolescente. Estaba en su día libre y vestía de particular.

Al llegar, vio a dos hombres en la puerta de un apartamento cercano al suyo; estaban en una moto y le habían desvalijado la casa a una vecina, una mujer de 38 años.

El policía se acercó para interceptarlos y uno de los delincuentes disparó en ráfaga, el efectivo respondió el ataque y recibió un disparo en el muslo izquierdo. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, en un auto particular. Luego fue trasladado al Hospital Policial, donde permanece fuera de peligro.

Foto cedida a Subrayado, archivo.
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La Policía ubicó cuatro casquillos de bala en el pasillo de ingreso a los apartamentos y dentro de la casa de la vecina un gran desorden, producto de la rapiña que estaban cometiendo los delincuentes.

Todo fue periciado por Policía Científica para obtener evidencia que aporte a dar con los rapiñeros que le dispararon al efectivo y que se fugaron en una moto.

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