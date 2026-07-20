Un policía fue baleado cuando se enfrentó con delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo

El policía se encuentra fuera de peligro, pese a ser herido en un muslo.

Un policía de 47 años regresaba a su casa en Jardines del Hipódromo casi a las 23:00 de este domingo con su sobrina adolescente. Estaba en su día libre y vestía de particular.

Al llegar, vio a dos hombres en la puerta de un apartamento cercano al suyo; estaban en una moto y le habían desvalijado la casa a una vecina, una mujer de 38 años.

El policía se acercó para interceptarlos y uno de los delincuentes disparó en ráfaga, el efectivo respondió el ataque y recibió un disparo en el muslo izquierdo. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, en un auto particular. Luego fue trasladado al Hospital Policial, donde permanece fuera de peligro.

La Policía ubicó cuatro casquillos de bala en el pasillo de ingreso a los apartamentos y dentro de la casa de la vecina un gran desorden, producto de la rapiña que estaban cometiendo los delincuentes.

Todo fue periciado por Policía Científica para obtener evidencia que aporte a dar con los rapiñeros que le dispararon al efectivo y que se fugaron en una moto.