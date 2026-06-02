Orsi anunció que donará la camioneta Hyundai a la ANEP para el traslado de niños en el interior

El presidente Yamandú Orsi anunció este martes que donará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la camioneta Hyundai Santa Fe del año 2024 que compró, días antes de asumir, con un descuento de 25.000 dólares y con la entrega de dos vehículos, uno de su propiedad y otro que fue donado durante la campaña electoral por una automotora.

La idea del mandatario es que el vehículo sea utilizado para el traslado de niños en el interior del país. Esto fue informado por los medios elegidos por el presidente para una entrevista colectiva, a la que se negó el acceso de los periodistas de canales de TV y otros.

Orsi abordó el tema de la compra por segundo día consecutivo este martes cuando sobre las 16 horas convocó a una reunión en su despacho del piso 11 de Torre Ejecutiva a periodistas de La Diaria, El País, Búsqueda y El Observador para darle detalles del proceso, pero excluyó a las radios y los canales de televisión que debieron esperar al finalizar la entrevista colectiva en el hall de edificio de Casa de Gobierno. La decisión fue exclusiva del mandatario en la que no intervino el equipo de la Secretaría de Comunicación Presidencial, según se indicó a Subrayado .

Ante los periodistas, Orsi consideró que no cometió ninguna ilegalidad y pretende que con la entrega de la camioneta a la ANEP se dé por finalizada la polémica con el tema.

El lunes, el presidente publicó un video en sus redes sociales en el que dio explicaciones de la compra, pidió disculpas si con su proceder lesionó u ofendió intereses de personas y se mostró dispuesto a pagar los 25.000 dólares del descuento.

En el video, explicó que para comprar la nueva camioneta del año 2024, puso su vehículo particular del año 2020 del mismo modelo y la misma marca como forma de pago.

Luego, se conoció que habían sido dos las camionetas entregadas por Orsi como forma de pago, la suya y otra de la marca Renault Stepway, que un concesionario privado le entregó directamente a él como donación para la campaña electoral, y que decidió utilizarla para una rifa para recaudar fondos.

Esta segunda camioneta no fue adjudicada en la rifa y queda en poder del entonces presidente electo, que decide ofrecerla como parte de pago de la camioneta cero kilómetro que compró una semana antes de asumir la presidencia. Esta información no fue brindada por el presidente en el video del lunes de tarde, y fue publicada en las últimas horas por el semanario Búsqueda.

La camioneta Hyundai que Orsi compró en febrero, pocos días antes de asumir la Presidencia, tenía un valor de mercado de 79.000 dólares, pero la factura que tiene el mandatario es por 54.000 dólares. Ese fue el descuento que obtuvo al momento de hacer la compra y que fue cuestionado por la oposición y denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que ahora analiza el caso.

De acuerdo la nueva información, con las dos camionetas que entregó Orsi como parte de la operación, el saldo a pagar efectivamente fueron 15.000 dólares.

En la reunión de este martes, Orsi mostró los documentos de la automotora que indican que la camioneta Hyundai de 2020 fue tasada en 22.000 dólares y la Renault en 17.000 dólares, que se completan con una transferencia que realizó de su cuenta bancaria por 15.000 dólares, por un total de 54.000 dólares, que es el valor que figura en la factura. Con el descuento de 25.000 dólares, se alcanza el precio de mercado de 79.000 dólares de la camioneta Hyundai Santa Fe de 2024 que el mandatario donará a la ANEP.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, también participaron del encuentro con los periodistas. Con respecto a la camioneta de la rifa, se indicó que la donación fue al comité de campaña de Orsi y que se optó por dejarla sin uso y rifarla para recaudar fondos. Como el número ganador no fue vendido, el vehículo, como no hubo cesión de derechos al Frente Amplio, quedó a nombre del entonces candidato, Yamandú Orsi.