Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre

Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron detenidos por golpear a un chofer de un ómnibus interdepartamental de Copsa ocurrida este domingo de noche en avenida 8 de Octubre y Larravide, en Montevideo.

El conductor, de 46 años, manejaba un ómnibus de la línea 751 con destino a Suárez cuando se produjo una discusión de tránsito con los ocupantes de un auto Hyundai Accent.

Según declaró la víctima, el conflicto se originó a la altura de bulevar José Batlle y Ordóñez por maniobras realizadas por ambos vehículos. Al llegar a 8 de Octubre y Larravide, los ocupantes del auto bajaron y comenzaron a golpear al chofer.

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Un video al que accedió Subrayado muestra al ómnibus detenido. El conductor intentó resguardarse dentro del vehículo pero uno de los agresores abrió una ventanilla y subió al interior, donde continuó la golpiza.

El chofer denunció que fue atacado por dos hombres y una mujer de 28 años, quien quedó está en libertad pero como indagada. Los dos hombres detenidos no tienen antecedentes penales.

Los hechos quedaron registrados por cámaras del Ministerio del Interior de la calle y cámaras internas del ómnibus. Además, una persona filmó el momento de las agresiones, la llegada de la Policía y las detenciones (ver video principal).

El conductor fue asistido por médicos en una ambulancia y se le diagnosticó politraumatismo leve, señala la información médica al que accedió Subrayado.

La Fiscalía de Flagrancia de 3º Turno, a cargo de la investigación, dispuso que los dos detenidos declaren este lunes y pidió el relevamiento de las grabaciones de las cámaras del Ministerio del Interior y del ómnibus.