Orsi dijo que abrir acciones de empresas públicas a la población fue un planteo de Mujica: "¡Me encanta!"

El presidente Yamandú Orsi dijo que le “encanta” la idea de abrir paquetes de acciones de empresas públicas para que los uruguayos puedan invertir y recordó que ese planteo lo hizo expresidente José Mujica .

“¡Me encanta! Eso lo planteaba Pepe hace tiempo, con mucha contundencia. Decía que la única alternativa para empresas públicas modernas es generar posibilidades de inversión o de aportes de la gente”, expresó el mandatario.

Agregó: “El Pacha (Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia) lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado”, sostuvo.

Consultado sobre las críticas que surgieron dentro del Frente Amplio, en particular desde dirigentes del Partido Comunista, respondió que “siempre va a pasar”. Y estuvo afín a abrir el diálogo.

De todos modos, remarcó que se trata de un planteo que debe discutirse. “Es una idea para analizar y tendrá el ablande necesario”, con la fuerza política y con otros partidos, agregó.

Sobre las críticas del senador nacionalista Javier García, el presidente dijo que “está bueno” abrir el debate y sostuvo que es necesario discutir estos temas. “Tiene que pasar porque no nos podemos quedar con lo de siempre. Tenemos muy buenas empresas públicas”, opinó.

La idea fue planteada días atrás por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien difundió la idea de que los uruguayos puedan participar en paquetes de acciones de empresas públicas. En entrevista con La Diaria el martes, mencionó el caso de Conexión Ganadera y dijo que muchos uruguayos de clase media tienen ahorros pero no saben dónde invertirlos.

“(Conexión Ganadera) estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Y cuando hablamos de clase media es aquel que tiene un ahorro porque capaz que por una herencia o por un despido o ahorró durante mucho tiempo 10.000 dólares, 5.000 dólares, 20.000 dólares. ¿Por qué pusieron ahí? Porque tienen ahorros y no saben dónde invertirlos”, explicó.

Sánchez planteó que se abran paquetes de acciones para que puedan colocar su dinero. “Yo creo que tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que puedan poner su dinero”, afirmó.

Según agregó, la idea es que el ahorro nacional pueda invertirse en empresas públicas para financiar nuevos proyectos. “El ahorro nacional del Uruguay ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica”, dijo.