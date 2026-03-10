Sánchez planteó posibilidad de que uruguayos participen en acciones de empresas públicas; presidente de la Bolsa apoya la idea

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez planteó la posibilidad de que los uruguayos puedan participar el paquete de acciones de empresas públicas.

El jerarca se refirió al caso Conexión Ganadera y a cómo hay uruguayos de la clase media que buscan donde invertir. "Estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Y cuando hablamos de clase media es aquel que tiene un ahorro porque capaz que por una herencia o por un despido o ahorró durante mucho tiempo 10 mil dólares, 5.000 dólares, 20.000 dólares. ¿Por qué pusieron ahí? Porque tienen ahorros y no saben dónde invertirlos. Tienen dificultades. Yo creo que tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que puedan poner su dinero", explicó en entrevista con La Diaria.

"El ahorro nacional del Uruguay ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica", añadió.

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, valoró positivamente la propuesta del secretario de Presidencia.

"Lo vamos a apoyar. La iniciativa es muy positiva, fundamentalmente para el país. Esto deja claro que hay un alto grado de madurez en las autoridades nacionales. Esto está al margen de los partidos políticos, es lograr niveles de participación de la gente necesarios en el país. Esto no es solamente una cualidad financiera, que las empresas se capitalicen, que logren recursos de la gente y que en eso planteen frente a sus planes de negocios", dijo.