Orsi grabó en video un mensaje sobre la Rendición de Cuentas: "Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político"

El presidente Orsi grabó un video con un mensaje sobre la Rendición de Cuentas que el gobierno acaba de enviar al Parlamento con aumento del gasto en 31 millones de dólares.

El video fue divulgado por Presidencia y muestras a Orsi sentado en su escritorio en Torre Ejecutiva, con una placa que dice “presidente de la República” y el pabellón nacional detrás, además de papeles, documentos, fotos, adornos y flores.

Este video difiere del que grabó cuando decidió explicar la compra de su camioneta pocos días antes de asumir la Presidencia, por la que obtuvo un descuento de 25.000 dólares, tema que generó polémica y críticas desde la oposición.

Seguí leyendo Orsi promoverá en el Mercosur una mayor cooperación en seguridad: "El delito no conoce de fronteras"

En ese video no había ningún objeto que aludiera a la Presidencia y tenía un fondo blanco, neutro.

El mensaje

“Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor. No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía. No todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores, ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones”, dice Orsi en el video.

“El salario real está en su nivel más alto de los últimos 50 años. El ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico. Las jubilaciones subieron por encima de la inflación, y la inflación es la más baja de los últimos 70 años. El desempleo bajó y 300 personas que estaban viviendo en la calle hoy están trabajando”, agregó.

“Creamos la asignación única para la infancia y la adolescencia. Más de 50.000 niños y niñas van a ingresar en este nuevo sistema, con un aumento promedio de más del 80% para los más chiquitos. Y una meta clara, bajar 25% la pobreza en la infancia”, dijo sobre uno de los temas centrales de la Rendición de Cuentas.

“Sé que muchas de estas cosas no se sienten o no se ven, pero no podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes. Sin autobombo y asumiendo que podemos hacer mejor las cosas”, dijo el presidente, y agregó: “Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político”.

Orsi aseguró que faltan muchas cosas por hacer, pero señaló: “En el camino hay que valorar los avances”.

“Vinimos a gobernar para la gente. Seguimos”, finalizó.