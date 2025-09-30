Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: "En algunos momentos sentís que los corrés de atrás"

El presidente Orsi habló este martes al mediodía con la prensa sobre la reunión que tuvo el lunes de tarde con las autoridades de los partidos políticos por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero.

“Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta”, dijo Orsi, y agregó: “Se tiene conciencia. Lo que es claro es que el crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. Sabemos que no reconoce fronteras, se globalizaron antes que los Estados”.

“En algunos momentos sentís que los corrés de atrás”, apuntó el presidente sobre los grupos de crimen organizado y narcotráfico que operan en la región y en Uruguay.

Consultado sobre si Ferrero debe seguir en el cargo de fiscal general (subrrogante) o es oportuno nombrar a un titular en la Fiscalía General, Orsi respondió: “No hay que entreverar los tantos, hoy el tema central es este, y puso en el centro a la persona y la institución. No contaminemos. Lo peor es poner el foco donde no tiene que ir”.

“Estamos hablando de una persona que hace años trabaja en los temas y de una Fiscalia que necesita fortalecerse”, dijo Orsi, y consultado sobre el atentado y las fallas de la custodia policial a Ferrero, insistió: “Si te pasó lo que pasó es porque algo te pasó”.