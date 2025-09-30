RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS ATENTADO A LA FISCAL GENERAL

Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: "En algunos momentos sentís que los corrés de atrás"

El presidente Orsi habló con la prensa de la reunión que tuvo con las autoridades de los partidos políticos por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero.

Orsi-nota-setiembre-30

El presidente Orsi habló este martes al mediodía con la prensa sobre la reunión que tuvo el lunes de tarde con las autoridades de los partidos políticos por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero.

“Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta”, dijo Orsi, y agregó: “Se tiene conciencia. Lo que es claro es que el crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. Sabemos que no reconoce fronteras, se globalizaron antes que los Estados”.

“En algunos momentos sentís que los corrés de atrás”, apuntó el presidente sobre los grupos de crimen organizado y narcotráfico que operan en la región y en Uruguay.

orsi anuncio operativos donde detecten vinculos con atentado a ferrero y pidio votar la ley antilavado
Seguí leyendo

Orsi anunció operativos donde "detecten vínculos" con atentado a Ferrero y pidió votar la ley antilavado

Consultado sobre si Ferrero debe seguir en el cargo de fiscal general (subrrogante) o es oportuno nombrar a un titular en la Fiscalía General, Orsi respondió: “No hay que entreverar los tantos, hoy el tema central es este, y puso en el centro a la persona y la institución. No contaminemos. Lo peor es poner el foco donde no tiene que ir”.

“Estamos hablando de una persona que hace años trabaja en los temas y de una Fiscalia que necesita fortalecerse”, dijo Orsi, y consultado sobre el atentado y las fallas de la custodia policial a Ferrero, insistió: “Si te pasó lo que pasó es porque algo te pasó”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
ataques, bandas narco y la cárcel

Los Albín, la banda narco que vuelve a estar en la mira de la Policía, ahora por el atentado a Ferrero
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
tras reunión en torre ejecutiva

"Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte
HAY DOS DETENIDOS

Fiscal que investiga el atentado a Ferrero espera reunir elementos para formalizar el caso este martes

Te puede interesar

Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: En algunos momentos sentís que los corrés de atrás
TRAS ATENTADO A LA FISCAL GENERAL

Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: "En algunos momentos sentís que los corrés de atrás"
Foto: Subrayado. Mirta Morales, fiscal de Homicidios. video
mirta morales

Morales, fiscal de Homicidios: "Nos da pena que este país cambie de esta manera, que lo veamos venir y no se haga nada"
Sandra Fleitas pidió extender medidas cautelares sobre Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy
AUDIENCIA SIGUE DE TARDE

Fiscal Sandra Fleitas pidió en audiencia extender medidas cautelares sobre Charles Carrera y agregar arresto domiciliario

Dejá tu comentario