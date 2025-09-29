Los Albín, la banda narco que vuelve a estar en la mira de la Policía, ahora por el atentado a Ferrero

En la madrugada del sábado 9 de mayo de 2020 la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas fue atacada con una bomba molotov, ataque adjudicado entonces a una banda que trabaja para el narcotraficante Sebastián Marset.

El vínculo: Los Albín. El líder de esa banda es Luis Fernando Fernández Albín, de 37 años, que fue enviado a prisión en 2009 por exportación y organización de tráfico de drogas.

Años más tarde volvió a caer por tráfico de drogas y estuvo preso otra vez. Luego fue condenado por planear un ataque a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en diciembre de 2024.

En tanto, Diego Fernández Albín, integrante de la banda, cumplía prisión preventiva en el Penal de Libertad por delito de drogas, tráfico interno de armas y municiones, cuando fue trasladado desde el Penal de Libertad a la unidad 25 de máxima seguridad del ex Comcar, lo que generó la reacción de Luis, el líder de la banda, que atacó la sede del INR y le dejó un mensaje al director de entonces: “Los presos se respetan, señor Mendoza”.

Mientras cumplía prisión domiciliaria por ese ataque, volvió a ser condenado. Esa vez porque el Departamento de Homicidios hizo una operación con varios allanamientos en el Cerro, que incluyó a cientos de policías, para esclarecer varios crímenes vinculados a las bandas rivales de Cerro Norte: Los Suárez / Albín, y Los Colorados.

En ese momento allanaron también una vivienda en un barrio privado en Canelones donde Fernández Albín volvió a ser detenido y condenado porque tenía armas. Así que a la condena de siete meses por el ataque al INR se sumaron otros siete por porte y tenencia de armas de fuego. Pero no está cumpliendo la pena tras las rejas.

Su hermano mayor, Víctor Albín, de 42 años, y uno de los más violentos del clan, sí. Está preso en el Penal de Libertad, cumpliendo una condena de 22 años de cárcel por un homicidio. Además, se comprobó que fue el autor intelectual, desde la cárcel, del ataque a balazos en Buceo a integrantes de la banda Los Colorados, de Cerro Norte.

Para la Fiscalía que ha investigado a estas bandas narco, la guerra entre Los Albín y Los Colorados, en Cerro Norte, ha tenido más de 20 hechos violentos en el último año, entre homicidios, personas heridas y balaceras. Ahora, la investigación apunta a que Los Albín están implicados en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.