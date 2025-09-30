RECIBÍ EL NEWSLETTER
asalto en un supermercado

Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos

La rapiña ocurrió en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Batlle y Ordóñez esquina Marne, en Pérez Castellanos, Montevideo.

Foto: Subrayado, archivo. Policía trabaja en estacionamiento del supermercado tras asalto.

Funcionarios que se dedican al traslado de caudales fueron asaltados, pasado el mediodía de este lunes, en el estacionamiento de un supermercado, cuando trasladaban una bolsa con $ 4 millones.

Uno de los empleados salió del local de pagos ubicado en el lugar e iba con la bolsa en mano; dos delincuentes lo sorprendieron por la espalda, lo tiraron al piso y tras amenazarlo con armas de fuego, le quitaron el botín, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Ocurrió en el estacionamiento del supermercado, ubicado en avenida Batlle y Ordóñez esquina Marne, en Pérez Castellanos, Montevideo. Allí la Policía Científica haría luego un relevamiento de la escena.

Los rapiñeros escaparon con $ 4 millones, consta de la denuncia. Tras lograr el cometido escaparon en un auto Fiat blanco, que fue perdido de vista rápidamente para quienes estaban en el lugar. Ninguna de las víctimas resultó herida.

Los investigadores pudieron establecer que el auto usado por los delincuentes está clonado: hay otros dos vehículos idénticos, incluso con la misma chapa matrícula. Pero el usado este martes tiene una única diferencia: tiene techo solar negro, vidriado.

El dinero estaba en un local de pagos ubicado en el supermercado, e iba a ser trasladado. El atraco quedó filmado en cámaras de seguridad del comercio y, a su vez, la Policía analizó imágenes de las cámaras de la calle.

