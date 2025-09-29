El presidente Yamandú Orsi dijo que "se repite un patrón en el accionar del narcotráfico", en referencia a los ataques contra sedes institucionales, aunque esta vez fue contra la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
"Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte
El presidente Orsi pidió a los legisladores que "aceleren" el tratado de la ley contra el lavado de activos, tras reunirse con Ferrero, Negro y Lazo en Torre Ejecutiva.
"Hay límites que no debemos dejar pasar", "en algo debemos haber fallado" y "es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", expresó. Anunció operativos policiales en barrios donde "se detecten vínculos" con quienes atentaron contra la fiscal Ferrero.
Orsi pidió a los legisladores que "aceleren" el tratado de la ley contra el lavado de activos. "Ahí hay que golpear y ser cada vez más eficiente", apuntó.
Orsi está reunido con autoridades de partidos políticos por atentado a fiscal de Corte
Dijo que en este momento en que se realiza inteligencia policial y se avanza en la investigación "se necesita serenidad, discreción y tranquilidad". "Es la forma más eficiente y clara para enfrentar al narcotráfico (...) Y responder con mucho trabajo y bastante menos declaraciones", sostuvo.
El mandatario destacó "avances" en la investigación policial y respaldó en su cargo al ministro Carlos Negro. Sus declaraciones ocurren luego de una reunión que mantuvo desde las once de la mañana y hasta pasado el mediodía con los ministros Negro y Sandra Lazo (Defensa); la fiscal Ferrero; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario, Jorge Díaz.
Allí se analizaron las circunstancias en que se dio el atentado dentro de la casa de Ferrero, los avances en la investigación que realiza la Policía y la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, y las posibles vinculaciones con grupos narcos que operan en Uruguay.
Además, a las cinco de la tarde de este lunes Orsi recibirá en Torre Ejecutiva a las máximas autoridades de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento: Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
