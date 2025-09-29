"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa

Alejandra Valiente perdió todo tras incendiarse su casa en San Luis , en el departamento de Canelones.

En diálogo con Subrayado contó que hacía una hora y media que había llegado al trabajo cuando un vecino le avisó que su casa se había prendido fuego.

"En el momento no entendía nada. Entré en shock porque mi perrita estaba adentro. Fue una explosión, un corto donde estaba la heladera que era muy vieja y que a su vez estaba contra la puerta. Como el incendio arrancó ahí no se podía entrar ni salir, la perrita quedó ahí y consciente. El fuego fue rápido y fuerte, quemó todo; las pérdidas fueron totales".

Contó que su casa era de construcción liviana, humilde. "Yo me vine de Montevideo hace poco tiempo. Había empezado a reinventarme acá, estaba empezando de cero. Cuando llegué no tenía nada y me fui haciendo".

Alejandra dijo que estaba contenta y que con el dinero de la temporada iba a arreglar la casa. "Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto y en el bolso, por suerte, tenía los documentos".

A raíz del incendio, se quedó con un solo trabajo ya que las herramientas que utilizaba para su otra tarea, se quemaron.

"No tengo nada, cualquier material para levantar una piecita. Cualquier cosa que sea de la casa para adentro, ropa, lo que la gente pueda también, porque tengo claro que nadie tiene la obligación, no tienen por qué. La intención no es que alguien haga un esfuerzo más allá de lo que está a su alcance y lo digo con mucha vergüenza".

Los interesados en colaborar pueden hacerlo al celular 092 817 294.