Imputaron y enviaron a prisión al hombre detenido por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

El hombre detenido el domingo en el marco de la investigación por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero fue imputado este martes de tarde de varios delitos y enviado a prisión como medida cautelar hasta el 28 de marzo del año próximo, mientras continúa la investigación para dar con otros delincuentes que pudieran estar detrás de ataque a la máxima autoridad de la Fiscalía.