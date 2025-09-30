RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA MUJER DETENIDA FUE LIBERADA

Imputaron y enviaron a prisión al hombre detenido por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

El hombre detenido el domingo fue imputado por varios delitos y enviado a prisión como medida cautelar hasta fines de marzo del 2026, mientras sigue la investigación.

El hombre detenido el domingo en el marco de la investigación por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero fue imputado este martes de tarde de varios delitos y enviado a prisión como medida cautelar hasta el 28 de marzo del año próximo, mientras continúa la investigación para dar con otros delincuentes que pudieran estar detrás de ataque a la máxima autoridad de la Fiscalía.

“Los delitos imputados fueron asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación”, informó el director de comunicación de Fiscalía Javier Benech.

La mujer detenida el domingo junto al hombre “quedó en libertad”, agregó, tras decisión de la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano.

