El presidente de la república, Yamandú Orsi, se refirió al ataque militar de Estados unidos a Venezuela, y dijo que "ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".
Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
El gobierno se reunirá este domingo; el presidente de la república expresó su rechazo a la intervención militar y la "búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".
Agregó que "el fin no puede justificar los medios" y comunicó que convocó a una reunión a su gabinete para el próximo domingo, mientras sigue con atención los acontecimientos.
Orsi pidió autorización al Senado para salir del país del 29 de enero al 8 de febrero para el viaje a China
