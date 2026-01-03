RECIBÍ EL NEWSLETTER
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"

El gobierno se reunirá este domingo; el presidente de la república expresó su rechazo a la intervención militar y la "búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".

Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy

Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy

El presidente de la república, Yamandú Orsi, se refirió al ataque militar de Estados unidos a Venezuela, y dijo que "ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".

Agregó que "el fin no puede justificar los medios" y comunicó que convocó a una reunión a su gabinete para el próximo domingo, mientras sigue con atención los acontecimientos.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Orsi pidió autorización al Senado para salir del país del 29 de enero al 8 de febrero para el viaje a China
