Orsi contra noticias falsas: "No haré, ni avalaré ataques infundados como los que ya recibí, ni siquiera para defenderme"

"No voy a jugar a tergiversar la libertad de elegir de la ciudadanía uruguaya. No voy a dedicarme a dañar reputaciones de las personas. No es sólo decencia, es convicción democrática", afirmó en su declaración.

Orsi sostuvo que en su campaña propondrá acciones de chequeo y verificación para exponer casos de desinformación deliberada y del daño causado por esas prácticas.

"No voy a alentar ni desarrollar burbujas falsas de contenido sostenido en fake news. No haré, ni avalaré ataques infundados como los que ya recibí, ni siquiera para defenderme. No responderé con la misma vara", aseguró. "Toda defensa será con argumentos, hechos y datos sostenidos desde la verdad. No propiciaré tendencias artificiales que buscan la polarización de la sociedad", agregó.

El precandidato frenteamplista indicó que condenará expresiones en redes sociales para confundir a la población, socavar el debate público e incitar al odio y la violencia. "No podemos tolerar las expresiones racistas, sexistas y xenófobas que refuercen estereotipos de discriminación y resultan denigrantes para cualquier grupo de personas de la sociedad", expresó.

Orsi se compromete, en caso de llegar a la presidencia, a lograr un "gran consenso nacional" para la promoción de "un entorno digital libre de intimidación, amenazas e incitación a la violencia por razones discriminatorias, que resultan en riesgos inminentes para las personas y la democracia".

"En Uruguay no vale todo. En mi campaña tampoco", concluye el comunicado.

En rueda de prensa este martes, Orsi dijo que “desde todos los partidos hay coincidencia de que no vale todo en Uruguay”, y agregó que “hay que llegar a niveles de acuerdo en los que se transite la campaña electoral pudiendo limpiar el terreno”.