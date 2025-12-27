Orsi comenzó las vacaciones este sábado: hasta el 3 de enero estará con su familia fuera del país

El presidente Yamandú Orsi se tomó vacaciones desde este sábado y se ausentará del país hasta el 3 de enero, en el marco de un viaje al exterior junto a su familia por un descanso personal.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, las salidas del país del presidente de la República deben contar con la aprobación del Poder Legislativo, tanto en casos de viajes oficiales —como el reciente a la cumbre del Mercosur— como por licencias personales. En ese marco, el mandatario pidió autorización al Parlamento para salir del país.

Durante los siete días de ausencia del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la vicepresidenta Carolina Cosse. En tanto, la presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por la senadora Blanca Rodríguez.

Por otra parte, Orsi tiene previsto realizar otro viaje al exterior el 29 de enero, cuando irá a la China en una misión oficial, informó Subrayado la semana pasada. Allí mantendrá reuniones con el presidente Xi Jinping y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, máxima autoridad legislativa de ese país.

En esa instancia, el mandatario viajará acompañado por empresarios uruguayos, que participarán de reuniones de carácter comercial en el país asiático. El retorno al país está previsto para el 8 de febrero de 2026.