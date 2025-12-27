RECIBÍ EL NEWSLETTER
Las vacaciones del presidente

Orsi comenzó las vacaciones este sábado: hasta el 3 de enero estará con su familia fuera del país

La presidenta en ejercicio es Carolina Cosse y la presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por Blanca Rodríguez.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi se tomó vacaciones desde este sábado y se ausentará del país hasta el 3 de enero, en el marco de un viaje al exterior junto a su familia por un descanso personal.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, las salidas del país del presidente de la República deben contar con la aprobación del Poder Legislativo, tanto en casos de viajes oficiales —como el reciente a la cumbre del Mercosur— como por licencias personales. En ese marco, el mandatario pidió autorización al Parlamento para salir del país.

Durante los siete días de ausencia del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la vicepresidenta Carolina Cosse. En tanto, la presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por la senadora Blanca Rodríguez.

ministerio de economia explico los cambios al fonasa que regiran desde el 1° de enero
Seguí leyendo

Ministerio de Economía explicó los cambios al Fonasa que regirán desde el 1° de enero

Por otra parte, Orsi tiene previsto realizar otro viaje al exterior el 29 de enero, cuando irá a la China en una misión oficial, informó Subrayado la semana pasada. Allí mantendrá reuniones con el presidente Xi Jinping y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, máxima autoridad legislativa de ese país.

En esa instancia, el mandatario viajará acompañado por empresarios uruguayos, que participarán de reuniones de carácter comercial en el país asiático. El retorno al país está previsto para el 8 de febrero de 2026.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
meteorología

Varias localidades bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
ubicada

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
cambios

El gobierno decretó cambios en los aportes al Fonasa

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Archivo.
homicidio en montevideo

Acribillaron y mataron a un hombre de 33 años en Piedras Blancas; quedaron 28 casquillos en la escena
Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 5, Rivera.
Accidente fatal

Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera
Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 14, Soriano.
ruta 14

Dos ocupantes de una moto murieron al ser atropellados por una camioneta en Soriano

Dejá tu comentario