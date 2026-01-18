Orsi celebró la firma del acuerdo Mercosur-UE y llamó a apostar por los acuerdos

El presidente Yamandú Orsi se refirió a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a través de un mensaje publicado en X, en el que destacó el proceso y el aporte de varios presidentes uruguayos de distintos partidos.

“Ayer se firmó el acuerdo MERCOSUR- UE. En el proceso participaron varios presidentes uruguayos, de distintos partidos. Me mueve la convicción, el amor por mi patria y el reconocimiento a quienes siguieron apostando por el interés nacional. En tiempos en los que parece rendir más distanciarnos que encontrarnos, démosle una oportunidad a los acuerdos y al orgullo de ser uruguayos”, señaló.

El acuerdo Mercosur-UE fue firmado este sábado en Asunción y crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con un mercado que representa cerca del 30% del PBI mundial y más de 700 millones de consumidores. La ceremonia contó con la presencia de autoridades europeas y de los países del bloque sudamericano, y fue presentada como un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario.

Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que el acuerdo privilegia “el comercio justo sobre los aranceles”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, lo definió como una “apuesta decidida” frente al uso del comercio como herramienta geopolítica. En contraste con este enfoque, la firma se dio en un contexto internacional marcado por amenazas de suba de aranceles por parte de Estados Unidos.

El tratado, negociado desde 1999, prevé la eliminación de aranceles a más del 90% del comercio bilateral. Favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas, y facilita el ingreso a Europa de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja. Según estimaciones, las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarían un 39% y las del Mercosur a la UE un 17%.

Pese a la firma, el acuerdo enfrenta resistencia en algunos países europeos, donde agricultores y ganaderos protestan por el impacto en sus mercados. Para atender esas preocupaciones, la Comisión Europea anunció cláusulas de salvaguarda y límites a ciertos cupos. El tratado aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de cada uno de los países firmantes del Mercosur para entrar en vigor.

Con información de AFP.