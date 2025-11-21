El presidente Orsi fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre la continuidad de Bielsa como DT de la Selección Uruguaya, y la larga conferencia de prensa que dio el jueves de noche durante casi dos horas.
"Soy futbolero sí, pero yo qué sé, ojalá le vaya mejor", dijo Orsi sobre la continuidad de Bielsa
El presidente Orsi fue consultado sobre la continuidad de Bielsa en la Selección Uruguaya y la larga conferencia de prensa del jueves a la noche: “Es muy de Bielsa ¿no?”
“Si, escuché. Es muy de Bielsa ¿no? Va a dar para hablar 15 días de esto. Todos los programas deportivos están todos comentando”, respondió Orsi.
Al pedirle una opinión sobre la decisión de Bielsa de seguir al frente de la Celeste, respondió: “Soy futbolero sí, pero yo qué sé, ojalá le vaya mejor”.
Por último, sobre las finales del Uruguayo entre Nacional y Peñarol sin hinchas visitantes, Orsi comentó: “Es que no tenemos más remedio. Es lamentable pero es así”.
