RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Es muy de Bielsa ¿no?", dijo sobre la conferencia

"Soy futbolero sí, pero yo qué sé, ojalá le vaya mejor", dijo Orsi sobre la continuidad de Bielsa

El presidente Orsi fue consultado sobre la continuidad de Bielsa en la Selección Uruguaya y la larga conferencia de prensa del jueves a la noche: “Es muy de Bielsa ¿no?”

marcelo-bielsa-en-el-partido-ante-venezuela-afp

El presidente Orsi fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre la continuidad de Bielsa como DT de la Selección Uruguaya, y la larga conferencia de prensa que dio el jueves de noche durante casi dos horas.

“Si, escuché. Es muy de Bielsa ¿no? Va a dar para hablar 15 días de esto. Todos los programas deportivos están todos comentando”, respondió Orsi.

Al pedirle una opinión sobre la decisión de Bielsa de seguir al frente de la Celeste, respondió: “Soy futbolero sí, pero yo qué sé, ojalá le vaya mejor”.

orsi celebro ingreso al transpacifico: es una politica de estado y se mostro expectante por firmar con ue
Seguí leyendo

Orsi celebró ingreso al Transpacífico: es "una política de Estado" y se mostró "expectante" por firmar con UE

Por último, sobre las finales del Uruguayo entre Nacional y Peñarol sin hinchas visitantes, Orsi comentó: “Es que no tenemos más remedio. Es lamentable pero es así”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos
NUEVA ERA II

Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

Dejá tu comentario