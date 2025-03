Orsi sobre caso Besozzi: "La Justicia es quien determina, no yo, ni tampoco ningún otro ámbito que no corresponda"

Sobre el tema de Besozzi, Orsi expresó un “respeto institucional que nos debemos todos” e instó a “dejar actuar la Justicia”. “La presunción de inocencia se termina cuando existe un veredicto del Poder Judicial que determina lo contrario, o sea la culpabilidad”, afirmó.

El mandatario dijo que se debe tener primero en cuenta la presunción de inocencia y que “todo lo que implique desviación o en algún caso pueden ser incluso hasta ilicitudes hay organismos para dirimirlo, no soy yo quien para adelantarme porque no es mi responsabilidad y no está bien que yo me meta en eso”. “Eso es algo que solo la Justicia puede dictaminar ni el presidente de la República ni ninguno de nosotros como intendente, porque tenemos otras responsabilidades”, remarcó.

En diálogo con Difusora Soriano, Besozzi defendió su accionar y dijo el viernes que “el sistema judicial está equivocado“ y que “tendrían que ir los 19 intendentes presos, los 19 secretarios generales presos“. Al respecto, Orsi manifestó: “sé lo que quiso decir, creo que todos entendimos lo que quiso decir, por supuesto que quien está involucrado, en el caso de él, alega su inocencia. Están los ámbitos para eso”.

“Todo lo que yo agregue lo que puede hacer es complicar más la cosa, dejemos que todo transcurra por el camino correcto. El camino correcto es: la Fiscalía encuentra mérito como para juzgar, la Justicia es quien determina, no yo, ni tampoco ningún otro ámbito que no corresponda, es el Poder Judicial”, sostuvo.

Orsi afirmó que las críticas son bienvenidas y deben entenderse como una oportunidad para ver las cosas que quedan por resolver como Estado. Aprovechó para referirse a la demora en la falta de acuerdo para la designación de autoridades en ciertos organismos. Habló de la “necesidad que tiene el sistema político de llegar a acuerdo en algunos organismos de responsabilidades que son fundamentales para la vida democrática”.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la Fiscalía, el mandatario sostuvo que “todo es mejorable” y llamó a alcanzar un acuerdo político para la designación del fiscal de Corte.

Orsi pidió transparencia, claridad, garantías y celeridad, y de ser necesario impulsar cambios legislativos. “Hay que moverse por el camino de lo correcto, lo correcto lo dictaminan las normas. Es cierto que muchas veces tenemos la tentación de hacer los procedimientos bastante más ágiles de lo que hoy son, lo que no nos podemos apartar nunca de lo que la norma dictamina o lo que son las reglas de funcionamiento. Eso es una línea muy fina pero también clara. A veces las cosas no salen en el momento que uno quiere, pero se hace también en aras de la tranquilidad y la transparencia. Creo que hay que combinar el moverse por los carriles correctos y a su vez, hacer que los tiempos entre que uno toma una decisión y se ejecuta sean lo más cortos posibles porque hay un pueblo detrás”, reflexionó.