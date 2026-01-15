Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

Orsi con el prosecretario Jorge Díaz y el ministro de Economía Gabriel Oddone, en la reunión con el embajador de Estados Unidos. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi recibió este jueves de mañana al embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi para hablar de varios temas actuales, nacionales e internacionales, como el acuerdo comercial que el Mercosur firmará el sábado 17 con la Unión Europea, y el acercamiento con China , que tendrá su punto máximo con el viaje de Orsi a ese país a fin de mes.

Sentado junto al embajador Rinaldi, Orsi fue consultado en rueda de prensa si esta estrategia no va en contraposición con lo expresado por el presidente Donald Trump acerca del predominio y la influencia que Estados Unidos busca recomponer en América Latina, en un escenario de guerra comercial con China y disputas políticas con Europa , entre otras cosas por su pretensión de anexar Groenlandia a su territorio.

Orsi recordó que Uruguay tiene como principal socio comercial a China y al Mercosur, y que las mayor inversión directa en Uruguay llega desde Europa.

“Uruguay tiene esa visión que no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos”, respondió Orsi a la prensa.

En este sentido destacó “la inversión de Estados Unidos en tecnología”, y el aumento de la cuota de carne uruguaya que ingresa a ese país, mérito de las negociaciones entre empresarios, aseguró.

Por su parte, el embajador Rinaldi reconoció que el acercamiento comercial de Uruguay y del Mercosur a China “preocupa” a Estados Unidos.

“No queremos que China se apodere de muchas cosas, tratamos esa competencia como todo, uno trata de salir adelante”, dijo el embajador de Estados Unidos en Uruguay.

Venezuela y la captura de Maduro

El presidente Orsi fue consultado también sobre la posición de Uruguay acerca de Venezuela, la captura de Maduro y sus críticas al operativo militar de Estados Unidos en Carácas.

"Expresamos nuestra posición y el rol de la OEA que históricamente tiene y debe cumplir", respondió Orsi. "Nuestro servicio exterior manifestó nuestra posición y ya sabemos la posición de Estados Unidos. Ahora afinar una hoja de ruta a futuro", agregó.