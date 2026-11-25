El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles por la mañana en la colocación de una piedra fundamental para un nuevo parque industrial, en Zonamerica.

La construcción comenzará en febrero de 2027, con una inversión de 165 millones de dólares y que dará empleos directos a unos 800 trabajadores, anunciaron las autoridades de Zonamerica.

El predio está ubicado contiguo al de Zonamerica. En las rutas 8 y 102.

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El subsecretario del Ministerio de Industria, Daniel Olesker, explicó el significado de este parque, basado en dos razones: como "estrategia inteligente de desarrollo industrial" y "porque los parques permiten un elemento central en el plan industrial que es desprimarizar la economía y lograr industrias que agreguen valor".

"Genera sinergias, infraestructura común, intercambio de experiencias, genera escalas para producir algunos insumos, para que otros los desarrollen. La estrategia de parque es privilegiada, que desde la ley de parques de 2019 hemos impulsado fuertemente", dijo respecto al primer punto.

Martín Dovat, gerente de Zonamerica, contó que el proyecto nació hace tres años y que los avances han tenido que ver con la transformación del suelo y el permiso del Ministerio de Industria.

"Esto implica distintos tipos de inversión. Es una inversión agregada entre el desarrollador del parque y lo que serán los usuarios que se instalen. El parque es en esta primera etapa de 25 hectáreas. Por nuestra parte vamos a estar haciendo toda la inversión en infraestructura y luego vienen los usuarios y hacen distintas inversiones", señaló.