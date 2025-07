Orsi sobre acuerdo UE-Mercosur: "Nos volvemos una región potente, hace que Europa vea la posibilidad de relacionarse con nosotros"

Orsi comentó que en caso de llegar al acuerdo con la UE, no será necesaria una reestructuración del Mercosur, pero sí la potenciación de su vínculo con el resto del mundo. "Nos volvemos una región potente y yo creo que tiene que ver lo que está pasando en el mundo que hace que, por ejemplo Europa vea con bastante mejores ojos, de lo que veía antes, la posibilidad de relacionarse con nosotros".

Orsi señaló que está tranquilo porque existe un diálogo es muy fluido con las autoridades del vecino país.

Consultado por Subrayado sobre el encuentro con su par argentino, Orsi manifestó que más allá de la reunión con Milei, es importante el encuentro de los cuatro mandatarios. "El centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hasta hubo reunión de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos".

El presidente dijo que si este jueves se da la oportunidad de conversar mano a mano, lo hará, pero tiene la tranquilidad de que el diálogo es muy fluido con los integrantes del equipo de Milei, gracias a la relación con el canciller argentino que mantiene contacto directo con el gobierno uruguayo.

"Se ha avanzado bastante en los temas del río, de los puertos, yo creo que venimos bien. Capaz que si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando y resolviendo temas antes que se complique".

En lo que respecta a si se comunicará con la expresidente Cristina Fernández, el presidente dijo que no lo tiene pensado y que en caso de llamarla, lo hará en forma privada. "Ya dije y lo reitero, es un tema de la política argentina y de la Justicia. Por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina y gente cercana a la expresidenta que tenemos relación fluida. Acá no hay que entreverar los tantos".