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Oriana Sabatini presentó "Podría quedarme acá" en la Feria del Libro de Montevideo: una novela sobre amor, duelos y nostalgia

"Todo lo que pasó con esta novela y este proyecto ha sido una sorpresa muy grata. Es hermoso", dijo a Subrayado.

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La actriz, cantante y modelo argentina, Oriana Sabatini, estuvo este viernes en la Intendencia de Montevideo para presentar "Podría quedarme acá", su primer libro, en la Feria del Libro.

"Todo lo que pasó con esta novela y este proyecto ha sido una sorpresa muy grata. Es hermoso. Nunca me imaginé poder venir a otro lugar, a otro país. Charlar con gente que ha leído el libro, que lo está comprando. Ver las ganas de ellos de conocer la historia. Así que increíble", sostuvo sobre lo que viene siendo esta experiencia.

Es una novela sobre "el amor y los duelos". "Creo que hay una palabra que engloba a toda esta historia o es el sentimiento que tuve al escribirla, que es la nostalgia. Siento que pasé mucho por esa emoción a lo largo de todo el proceso de escribirla, y me parece que habla de esas tres cosas", compartió.

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Además, dijo que cuando escribe lo hace para entenderse. "Me conozco a través de la escritura, así que es un proceso muy terapéutico", expresó y aseguró que ella está en todos los personajes que creó.

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