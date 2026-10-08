Bruno Roth presenta "Vengo del sur" en Magnolio Sala y antes habló sobre el concepto del disco

El cantautor uruguayo Bruno Roth llega a Magnolio Sala para presentar “Vengo del sur”, su primer álbum de larga duración. El show es este viernes, a las

El nombre del disco llegó después de reunir las canciones que lo integran y tuvo que ver con una de ellas.

"Siempre estoy tratando de buscar mi identidad como músico, entonces eso me cerraba como concepto del disco. Soy parte de esto también", sostuvo en entrevista con Subrayado.

Entre la canción de autor, el folk, el pop-rock y una sensibilidad rioplatense, el show llega con banda completa y una propuesta que integra música, visuales e iluminación. Un repertorio de climas cambiantes, que va de la cercanía acústica a la energía expansiva de la banda y en el que se integran las vetas artísticas de bruno que es además de músico, actor.

"La experiencia de estar en el medio actoral me dio muchas herramientas, y también siempre quiero ver cómo puedo lograr la mixtura entre lo espectacular que a veces pensamos el teatro, y la música, que a veces solamente es ir y tocar, y escuchar", dijo y añadió: "Es muy casero y lo pensamos entre nosotros, y creo que hay un acercamiento a esa mixtura de teatro y musicalidad".