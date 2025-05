Organizaciones contrarias a Arazatí fueron recibidas por autoridades del gobierno; presentarán recurso de nulidad

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, recibieron a distintas organizaciones en contra del proyecto Arazatí ; la red amigos de la tierra aseguró que es un proyecto que piensa en la cantidad y no en la calidad del agua.

"Ellos siguen manejando que es un mal proyecto, que OSE no debería tomar este proyecto porque no soluciona los problemas, por lo tanto, nosotros en eso reafirmamos que el 14 de mayo vamos a estar presentando un recurso para que el proyecto Neptuno se declare nulo por inconstitucional, ilegal e incondicional, acompañado de una medida cautelar de no innovar en el comienzo y la construcción de obras", dijo María Selva Ortiz, de la organización redes Amigos de la tierra.