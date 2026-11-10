Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para "liderar proyecto de aguas profundas en Rocha"

Renunció el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, para desempeñar otro rol. En su lugar asume Gerardo Rey, quien fue director de UTE e inspector general del Trabajo, en períodos anteriores, además de secretario político del Frente Amplio.

Genta, ingeniero civil de formación, había asumido el 1 de abril de 2025. Entre 2010 y 2015 fue subsecretario del Ministerio de Transporte y el período siguiente, director nacional de Planificación y Logística.

Ahora, según comunican desde la propia ANP, pasará a "liderar proyecto de puerto de aguas profundas en Rocha".

En su nuevo rol "tendrá a su cargo los estudios que determinarán la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado de un puerto concebido como una vía de salida directa al océano para la región", señalan.

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