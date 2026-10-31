El próximo sábado 7 de noviembre, la Intendencia de Montevideo, organiza una jornada de adopción de animales en el Parque Rodó.
Intendencia de Montevideo organiza una jornada de adopción de animales el sábado 7 en el Parque Rodó
Será posible estar en contacto con refugios e iniciar el proceso de adopción de animales, recibir información sobre la tenencia responsable y conocer el trabajo que llevan adelante tanto refugios como rescatistas.
El objetivo es continuar concientizando sobre el bienestar animal y la convivencia responsable en Montevideo.
Entre las actividades, será posible estar en contacto con refugios e iniciar el proceso de adopción de animales, recibir información sobre la tenencia responsable y conocer el trabajo que llevan adelante tanto refugios como rescatistas.
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Los refugios participantes son: Apa, Segundas Oportunidades, Garritas Charrúas, Huellitas, Catitos, Junta Pelos, Voluntariado Animal, Buscamos Hogares, Losinvoz, Canil Animal's Home y Kninos.
A su vez, al conmemorarse en noviembre el Día Mundial del Veganismo, funcionará una feria vegana con variadas propuestas gastronómicas y venta de productos.
La jornada contará también con espectáculos musicales en vivo, de distintos géneros, para el disfrute de toda la familia. Será el sábado 7 de noviembre de 12 a 18 horas en el Pabellón de la Música.
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