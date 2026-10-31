DE 12 A 18 EN EL PABELLÓN DE LA MÚSICA

Intendencia de Montevideo organiza una jornada de adopción de animales el sábado 7 en el Parque Rodó

Será posible estar en contacto con refugios e iniciar el proceso de adopción de animales, recibir información sobre la tenencia responsable y conocer el trabajo que llevan adelante tanto refugios como rescatistas.