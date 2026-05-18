Oposición del Directorio de INAU celebra cierre del ex Hogar Tribal pero advierte por nuevo sistema de ingreso

La representación de la oposición en el Directorio del INAU celebró el cierre del ex Hogar Tribal, en Capurro , aunque advirtió que la transformación del sistema de ingreso a Protección 24 horas para adolescentes varones “no quedará plenamente resuelta” mientras no se implemente un nuevo dispositivo.

En un comunicado firmado por la directora del INAU por la oposición, Carina Gómez Heguy, se indicó que el cierre del centro y su traslado al local de gestión directa de la calle Castro representa “un reconocimiento de las dificultades estructurales y edilicias” que desde hace años eran señaladas sobre el ex Hogar Tribal.

El escrito señala que aún resta la puesta en marcha de un nuevo centro por convenio, pensado para adolescentes de entre 13 y 17 años con niveles medios y altos de riesgo psicosocial y situaciones de “extrema vulneración de derechos”.

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Según se indicó, mientras eso no ocurra, “estos ingresos continuarán concentrándose en el centro de la calle Castro, manteniendo una presión asistencial y de convivencia que dificulta avanzar hacia un modelo de atención verdaderamente especializado y sostenible”.

“La complejidad de las situaciones abordadas, así como la centralidad institucional que reviste el sistema de ingreso a Protección 24 h, requieren capacidades de conducción, supervisión y respuesta inmediata que entendemos deben ser ejercidas directamente por el organismo”, agregó el comunicado.

Cierra este martes

hogar-tribal-inau-capurro Foto: Subrayado. Puerta de ingreso al ex Hogar Tribal, imagen de 2013.

El INAU anunció el cierre del ex Hogar Tribal para este martes. El centro funcionaba como dispositivo transitorio para adolescentes derivados por la Justicia u otros actores del sistema de protección, mientras se resolvía su situación o se definían medidas de amparo.

Durante años, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) realizó informes y observaciones sobre el lugar. En enero de 2026, el organismo señaló que allí existían “situaciones reiteradas de vulneración de derechos” y episodios de violencia institucional.

Ya en 2018, otro informe de la Inddhh había advertido sobre hacinamiento, adolescentes durmiendo en colchones en el piso, baños deteriorados, basura acumulada y presencia de ratas en el centro ubicado en Capurro.