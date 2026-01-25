RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Oposición plantea citar a autoridades de INAU al Parlamento por hechos fatales y graves con menores bajo su custodia

"Nosotros queremos que aparezcan las autoridades de INAU", dijo el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian.

Parlamentarios de la oposición citarán a autoridades de INAU para dar explicaciones por varios hechos fatales y graves que se vienen registrando con menores bajo su amparo. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, también será citado.

En el último mes se registró la muerte de dos jóvenes bajo la tutela de INAU. Una adolescente se encuentra en CTI tras el incendio de un centro en Tacuarembó y otra joven que estaba desaparecida fue encontrada en una boca de drogas en Rivera.

Ante estos hechos, el diputado Pedro Jisdonian del Partido Nacional junto a otros legisladores de la oposición plantean hacer un llamado a las autoridades para que den explicaciones de lo sucedido.

"Estamos muy preocupados porque lo que han faltado son las respuestas. Nosotros queremos que aparezcan las autoridades de INAU y expliquen qué es lo que está pasando. No puedo concebir que haya algo más importante que la vida de los niños para que en definitiva esta gente no de la cara y no explique", dijo Jisdonian.

"Para responder sobre las canciones de Carnaval, a los dos minutos, hubo una resolución, y acá tuvimos pedidos de informe sin respuesta", agregó.

El próximo miércoles sesionará la Comisión Permanente para votar la realización de la convocatoria mientras que legisladores del oficialismo aún no han presentado una postura sobre el tema a nivel formal.

Temas de la nota

