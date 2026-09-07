Conflicto en TCP: sindicato acepta última propuesta pero que nuevo convenio sea a dos años; habrá reunión en MTSS

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizó una última asamblea y aceptó la última propuesta presentada por la empresa, con la condición de modificar la duración del convenio colectivo.

Una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está convocada con los trabajadores y la empresa para este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, indicó que al entender que era la última propuesta de la empresa, desde el gremio se planteó como forma de avanzar en la negociación una reducción de cinco a dos años en la duración del nuevo convenio.

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"Creemos que puede ser una buena salida. Las obras están atrasadas, van a demorar un año y pico más, entonces, un proceso de dos años de convenio entendíamos que era una salida decente para ambas partes", afirmó. "Es un alivio para todas las partes y dentro de dos años, con las obras terminadas, tendríamos que charlar un nuevo convenio", agregó.

Ahora, el sindicato se compromete a realizar guardias gremiales durante los días de paro. El sábado de 13 a 23 horas se realizó un paro sin guardia gremial, que hizo que un buque quedara atracado en el puerto. Pero, desde las 10 de la mañana de este lunes mantiene un paro por tiempo indeterminado con guardia gremial.

Ante el anuncio del sindicato, la empresa consideró que la guardia definida resulta insuficiente. "Esta operativa continúa generando importantes daños y perjuicios a TCP, sus clientes, usuarios y toda la cadena logística", indica la empresa.

A su vez, ante la comunicación sindical de aceptar la propuesta de forma condicionada, "TCP ha resuelto no presentar, por el momento, una solicitud de declaración de esencialidad ante las autoridades competentes. Sin perjuicio de ello, ratifica que si las circunstancias lo requieren, adoptará por vía administrativa las medidas necesarias para proteger la correcta prestación de los servicios".