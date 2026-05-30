“Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, dijo el presidente Orsi este sábado cuando la prensa se lo consultó sobre la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento pocos días antes de asumir el gobierno.
Oposición critica respuesta de Orsi sobre la camioneta: desde "tomada de pelo" a comentario "decepcionante"
“Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, dijo el presidente Orsi cuando se lo consultó sobre la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento pocos días antes de asumir el gobierno.
Esta respuesta provocó críticas en la oposición. Varios legisladores dijeron en redes sociales que el comentario del presidente es “una tomada de pelo” y que resultó “decepcionante”.
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