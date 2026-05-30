Oposición critica respuesta de Orsi sobre la camioneta: desde "tomada de pelo" a comentario "decepcionante"

¡Esto parece una broma de mal gusto! ¡Qué falta de respeto a los uruguayos!

Consultado por la prensa sobre la "rebaja" de 25.000 dólares en su camioneta de lujo, el presidente Yamandú Orsi declaró suelto de cuerpo: “Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”. ¿Se cree que somos… https://t.co/DPx5XeDnnI