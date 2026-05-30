"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento

El presidente Orsi fue consultado este sábado en Salto sobre la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento pocos días antes de asumir el gobierno. Cuesta 79.000 dólares en el mercado y la pagó a 54.000.

En rueda de prensa se le preguntó a Orsi si se había equivocado, y respondió: “Me equivoco todos los días, desde que me levanto”, pero específicamente, al ser consultado si se equivocó en la compra de la camioneta, dijo: "No".

“Lo dictaminarán los organismos de contralor. Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, agregó el mandatario.

Seguí leyendo Orsi en Salto: inauguró la Central Hortícola del Norte y visita el congreso de la Federación Rural

Consultado si él o su familia han recibido otros descuentos y beneficios, respondió: “A veces descuentos en el supermercado de la esquina, por favor, por favor”.

La oposición lo cuestiona por aceptar este descuento y tras varias denuncias anónimas, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza si el presidente se apartó de la norma ética que rige la función pública.

En la misma rueda de prensa, minutos antes, Orsi había hecho referencia a las denuncias que llegaron a la Jutep para que investiguen si Orsi actuó bien o mal en la compra de su camioneta.

"Este país tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos, desde la Corte Electoral, para quienes hicimos campaña electoral, el Tribunal de Cuentas y la Jutep. Igual, no hay que agotar nunca cuando lo que está en juego es la verdad. La Jutep está para eso, por lo general llegan denuncias anónimas. No hay problema", dijo el presidente.

"La mejor forma de plantarse cuando uno tiene estas dificultades es decir la verdad. Entonces, si ustedes revisan yo jamás critiqué esas cosas porque me parece que cada cual resuelve con su dinero hacer lo que quiere", dijo Orsi al ser consultado sobre la moto que se compró Lacalle Pou cuando era presidente.