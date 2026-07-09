Oposición define hoy si vota o no la Rendición de Cuentas; "veo poco probable que la coalición acompañe", dijo Andrés Ojeda

Los partidos de la oposición que integran la coalición (blancos, colorados e independientes) resuelven este jueves de mañana si votan o no el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento y que aumenta el gasto del Estado en 31 millones de dólares para el año 2027, con foco en pobreza infantil, seguridad y personas que viven en la calle.

La reunión del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente será en el correr de la mañana y pasado el mediodía se dará a conocer la decisión de votar o no la Rendición de Cuentas.

Y adelantó su opinión: “Es muy complicado que sea un sí tomando en cuenta lo que fue la interpelación, donde todo el Senado prácticamente le llamó la atención al ministro Oddone en cuanto a las incongruencias de lo que fue el Presupuesto, el vaticinio contra todos los pronósticos, porque acá hubo un lío grande ¿no? El analista más prémiun de Uruguay se convierte en ministro, hace un vaticinio de crecimiento de casi 3 puntos, yo no soy economista ni grado cinco, pero todos los que consultamos nos dijeron, señores, la cifra va a ser cercana a un punto menos de lo que el ministro dice, seamos conservadores”.

En este sentido destacó que cuando se conocieron los números de crecimiento económico real, “fueron más parecidos a lo que decía el mundo analista que el mundo gobierno”.

“Entonces ahora estamos en un problema. Estamos en un lío. Aprobar esta Rendición sería aprobar una proyección mal hecha en un gasto que es más una expresión de deseo que una previsión de la realidad. Entonces, francamente veo poco probable que la coalición acompañe, sin perjuicio de que se va a discutir ahora de mañana, y yo no quiero decir lo que vamos a decir en un rato”.