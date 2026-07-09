RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO

Oposición define hoy si vota o no la Rendición de Cuentas; "veo poco probable que la coalición acompañe", dijo Andrés Ojeda

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que “es muy complicado que sea un sí”, y apuntó a las proyección de crecimiento económico que no se cumplieron.

andres-ojeda-ok-d

Los partidos de la oposición que integran la coalición (blancos, colorados e independientes) resuelven este jueves de mañana si votan o no el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento y que aumenta el gasto del Estado en 31 millones de dólares para el año 2027, con foco en pobreza infantil, seguridad y personas que viven en la calle.

La reunión del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente será en el correr de la mañana y pasado el mediodía se dará a conocer la decisión de votar o no la Rendición de Cuentas.

“Lo importante es sí o no a la Rendición, toda la coalición junta”, dijo Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado.

cruce en el parlamento por obras no declaradas en la casa de orsi y deuda con primaria
Seguí leyendo

Cruce en el Parlamento por obras no declaradas en la casa de Orsi y deuda con Primaria

Y adelantó su opinión: “Es muy complicado que sea un sí tomando en cuenta lo que fue la interpelación, donde todo el Senado prácticamente le llamó la atención al ministro Oddone en cuanto a las incongruencias de lo que fue el Presupuesto, el vaticinio contra todos los pronósticos, porque acá hubo un lío grande ¿no? El analista más prémiun de Uruguay se convierte en ministro, hace un vaticinio de crecimiento de casi 3 puntos, yo no soy economista ni grado cinco, pero todos los que consultamos nos dijeron, señores, la cifra va a ser cercana a un punto menos de lo que el ministro dice, seamos conservadores”.

En este sentido destacó que cuando se conocieron los números de crecimiento económico real, “fueron más parecidos a lo que decía el mundo analista que el mundo gobierno”.

“Entonces ahora estamos en un problema. Estamos en un lío. Aprobar esta Rendición sería aprobar una proyección mal hecha en un gasto que es más una expresión de deseo que una previsión de la realidad. Entonces, francamente veo poco probable que la coalición acompañe, sin perjuicio de que se va a discutir ahora de mañana, y yo no quiero decir lo que vamos a decir en un rato”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Operativo tiktok en marconi

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con su hija en Villa García
EN LA PAZ

Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció
TORRE EJECUTIVA

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva
Homicidio en brazo oriental

Mataron a un hombre de 27 años en Brazo Oriental; la Policía allanó una casa y encontró droga

Te puede interesar

Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev
MAYORÍA DE HOMBRES, JÓVENES y EN MOTO

Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Camino Mangangá y Justo José Alonso, escena del homicidio.
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con su hija en Villa García
Oposición define hoy si vota o no la Rendición de Cuentas; veo poco probable que la coalición acompañe, dijo Andrés Ojeda video
OPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO

Oposición define hoy si vota o no la Rendición de Cuentas; "veo poco probable que la coalición acompañe", dijo Andrés Ojeda

Dejá tu comentario