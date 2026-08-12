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POR FALTA DE INSUMOS

Neurocirujano denuncia mala atención en el Pereira Rossell y el presidente de ASSE le responde

El neurocirujano pediátrico Gonzalo Costa renunció a sus guardias en el hospital Pereira Rossell, y en una carta denuncia que están “sobrevolando la omisión de asistencia” por falta de insumos.

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El neurocirujano pediátrico Gonzalo Costa renunció a sus guardias de urgencia en el hospital Pereira Rossell denunciando que desde hace meses se suspenden cirugías por falta de insumos y equipamiento.

Esto fue comunicado a sus colegas a través de una carta, difundida en radio Carve. Allí, el doctor Costa asegura que están comprometidas las condiciones mínimas de seguridad de los pacientes y alerta: “desde hace varios meses sobrevolamos la omisión de asistencia”.

El profesional cumple funciones en esta centro de salud desde el 2002 cuando se creó el primer servicio de neurocirugía pediátrica.

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En la carta agrega que durante el último año las condiciones de trabajo “se deterioraron de forma progresiva”. Según costa, no cuentan “con cabezal de pinchos, elementos antiéscaras y para posicionar a los niños, instrumental microquirúrgico adecuado, microscopio quirúrgico, no disponemos de estudios de neuroimagen en sala de operaciones y una infinidad de etcéteras”, escribió.

Desde ASSE señalaron que si bien renunció a las guardias de urgencia, mantendrá su cargo de jefatura en neurocirugía.

El presidente de ASSE Álvaro Danza dijo en radio Sarandí que el pasado viernes la gerencia general mantuvo una reunión con Costa y que este lunes se hizo la orden de compra para un microscopio que tiene un valor de 300.000 dólares. Danza agregó que hace seis años que funciona mal y que Costa se quejó recién ahora.

El presidente de ASSE rechazó de plano la omisión de asistencia y dijo que se está trabajando en la mejora de infraestructura, destacando que durante el periodo anterior no se realizó ninguna obra.

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