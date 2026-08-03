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CONFERENCIA DE PRENSA

Oposición tras comparecencia de Lazo por Cardama: "Nos vamos muy preocupados, la ministra miente"

El diputado nacionalista Gabriel Gianoli dijo que "la ministra entiende que puede ir por fuera de la ley" y que no lograron que les contestara.

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La bancada de la oposición brindó una conferencia de prensa tras la comparecencia de la ministra de Defensa Sandra Lazo por el caso Cardama.

El diputado nacionalista Gabriel Gianoli, dijo que se van muy preocupados y que nuevamente, al igual que en junio del año pasado, la ministra miente sobre algunos temas.

"La ministra entiende que puede ir por fuera de la ley. Entendemos nosotros que eso no corresponde, como no corresponde que diga que no hubo una transición con información, se lo pudimos demostrar hoy", indicó.

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Y agregó: "La ministra dice que no tuvo elementos en la transición y, sin embargo, le demostramos en una nota que la senadora Lazo manda y hace referencia a una reunión que tuvo el 27 de noviembre con el exministro Castaingdebat que le informó sobre todo el proceso de OPV, incluso le informaba sobre los posibles ascensos".

Gianolli sostuvo que no lograron que la ministra les contestara, pero dijo que sí le respondió al oficialismo.

"Nos termina demostrando que había una actitud ya deliberada del Frente Amplio de descabezar a la Armada, quitar a quienes estaban al frente el proyecto e incidir para llegar a esta recisión", señaló.

Por su parte, la ministra Lazo dijo que no le compete buscar responsables y que a partir de que el Estado constató la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento se tomaron medidas.

"En definitiva, cuando hay un contrato entre un Estado y un oferente hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae, lo contractual tiene mucho que ver. En este caso esa constatación con los hechos de pública notoriedad que ha acaecido y que dieron lugar a cortar con ese contrato (...) creo que ahí la confianza mutua se quebrantó", explicó.

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