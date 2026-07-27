Caso Cardama: Castaingdebat sostuvo que "en ningún momento hubo sospecha de fraude"

El exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, compareció este lunes ante la comisión investigadora por el caso Cardama.

Castaingdebat sostuvo que en ningún momento sospecharon que la garantía era trucha y que la actual administración tendría que haber actuado diferente a la hora de rescindir el contrato, porque se expuso a Uruguay a un juicio multimillonario.

"En ningún momento, ni por parte del Estudio Delpiazzo, ni por nosotros, ni por las autoridades actuales del Ministerio de Defensa hubo alguna sospecha de fraude, de estafa o que las garantías no eran reales. Lo real es que hoy el Uruguay está frente a un lío. Tenemos una demanda internacional por parte del Astillero Cardama. Hay quienes manejan que la demanda va a ser por varios cientos de millones de dólares", comentó.

Y agregó: "La semana pasada el secretario de Presidencia no quiso contestar un pedido de informes del diputado Abdala, amparándose en que eso es secreto y que publicarlo pondría en riesgo la estabilidad monetaria del país. Lo que nos hace pensar o confirmar es que los datos que nosotros manejamos en cuanto a la demanda por parte de los Astilleros Cardama es importante".

El legislador nacionalista dijo que es una lástima porque Uruguay estaría camino a tener la primera patrullera y actualmente se está en una discusión política que la va a pagar Juan Pueblo y que va a costar mucha plata.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo dijo que no hubo controles profundos en torno al contrato.

"Lo que constatamos en la comparecencia del exministro hoy es que el primer pago del Ministerio de Defensa lo efectuó sin tener la documentación original a la vista, lo cual de por sí constituye una irregularidad. Es un elemento que nosotros no teníamos la confirmación, hoy lo confirmamos. Ese primer pago de más de 8 millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante, solamente un informe de Delpiazzo y Delpiazzo ya aclaró que su rol no era controlar las garantías", manifestó.

Garlo dijo que el estudio jurídico advirtió de forma sistemática sobre las irregularidades de Cardama del proceso de constitución de las garantías.

"Lo que confirmó el exministro también es que la decisión de seguir otorgando prórrogas, fue una decisión política que no tuvo en cuenta otras variables (...) que era que el proceso continuara", agregó.