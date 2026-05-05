"Desacertado" y "desconectado de la realidad": oposición contra proyecto de obras en inmediaciones al Parlamento

Senadores de la oposición y del oficialismo reaccionaron este martes al proyecto elevado por la vicepresidenta Carolina Cosse a la Comisión Administradora del Poder Legislativo por los cien años del edificio del Parlamento , que prevé la construcción de un predio polifuncional cercano para uso institucional, pero también educativo y social.

"No voy a ver ni siquiera la maqueta", aseguró el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y sostuvo que el país tiene otras prioridades. "No es una prioridad gastar plata en tener a los políticos más cómodos", agregó.

Da Silva recordó que el año pasado el edificio del Palacio Legislativo cumplió cien años y se dispusieron fondos para su remodelación. "Con eso es suficiente. Yo no voy a ver ni la maqueta, ni el render, ni nada que tenga que ver con gasto superfluo como esto", enfatizó.

El nacionalista indicó que el proyecto es "desacertado" y cuestionó el destino de las obras. "Acá no hay colapso, no hay congestión; congestión hay en las cárceles, no en el Palacio Legislativo", sostuvo. Da Silva remarcó que durante 80 años funcionó solo el Palacio Legislativo sin el actual anexo. "Hoy el Uruguay no está para más gastos a políticos", dijo.

En tanto, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se expresó "totalmente en contra" al proyecto presentado por Cosse y aseguró que "está desconectada de la realidad". Para el colorado, la construcción de más edificios anexos al Palacio "es no tener claras las prioridades" y reclamó una reducción del presupuesto del Poder Legislativo para destinar esos fondos a prioridades como empleo, seguridad y pobreza infantil.

Bordaberry indicó que proyecto creará más oficinas, más burocracia y costos para el Estado, y manifestó su postura contraria. "Nos parece una barbaridad" y "una falta de sintonía con lo que está pasando hoy en el Uruguay". El colorado indicó que construir un CAIF y un hogar estudiantil no está dentro de sus funciones, pero lo que debería hacer es reducir su presupuesto y destinar ese dinero a los organismos correspondientes. "Quieren vestir de CAIF y de hogar estudiantil más oficinas, burocracia y costos para el Estado", remarcó.

PARLAMENTO DOS

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, sostuvo que el proyecto prevé las adecuaciones que deben hacerse en el edificio "para que siga siendo la casa de la democracia, el lugar donde se encuentran los ciudadanos de nuestro país, los que pensamos diferente, los que la gente nos vota, y sobre todo, que esto sea un lugar abierto a la ciudadanía en general y también tenga servicios".

Caggiani respondió a las críticas de la oposición al proyecto. "Tenemos una oposición que se precipita en todo, que anda como desbocada todo el tiempo diciendo que no antes de conocer nada", indicó. El frenteamplista recomendó tratar de escuchar lo que se dice y considerarlo.

El legislador oficialista destacó el esfuerzo del Poder Legislativo y el proceso de reducción presupuestal al abatir en 30 millones de dólares los gastos de la Comisión Administradora previstos en el último presupuesto.