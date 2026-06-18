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COMISIÓN PARLAMENTARIA

Oposición apuntó al gobierno tras comparecencia de Negro en Diputados: "No hay política de seguridad ni liderazgo"

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el país tiene un problema serio y que el Plan de Seguridad es una cáscara vacía; por su parte el legislador colorado Gabriel Gurméndez sostuvo que se ha registrado un incremento muy importante de los homicidios.

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El ministro Carlos Negro compareció este jueves ante la comisión de Seguridad de Diputados; posteriormente, en conferencia de prensa la oposición sostuvo que no hay política en seguridad ni liderazgo.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que queda claro que el país tiene un problema serio porque no tiene políticas de seguridad, no hay plan de seguridad ni liderazgo en cuanto a la conducción de la Policía en el combate al delito.

"El Plan de Seguridad (...) es una cáscara vacía. Es una recopilación de cosas que ya se vienen haciendo y de cosas que se han venido anunciando, pero nunca terminan de concretarse", destacó.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.
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Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, dijo que se ha registrado un incremento muy importante de los homicidios, que determinan que cuando se publiquen los resultados del primer semestre se verá una tendencia de crecimiento.

"No nos dio detalles lógicamente porque aún restan algunos días, pero que este es el panorama actual igual que las estadísticas referidas a los heridos con arma de fuego", indicó.

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