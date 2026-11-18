La oposición aprobó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para el martes 24 de noviembre por el caso de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía. En octubre de 2025, Lustemberg redujo la sanción de cinco a tres años, pero un año después se reanalizó y el presidente Yamandú Orsi resolvió revocar la decisión inicial.

Los diputados del Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron por 48 votos afirmativos en 96 legisladores presentes aprobar el llamado a sala de Lustemberg. El interpelante será el diputado nacionalista Federico Casaretto.

El legislador consideró "imprescindible" el alejamiento de la ministra de Salud Pública de su cargo tras la decisión del presidente Orsi. "Esto va en contra de todo lo que la ministra sostuvo y de lo que la Comisión Honoraria de Salud Pública había manifestado", indicó. Según Casaretto, "lo que motiva la interpelación es que la ministra haya quedado en el cargo".

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"Esperemos que tenga como resultado la sensibilidad de la ministra, dejando el cargo, y devolviéndole al Uruguay y a este gobierno, la confianza de una persona que debe ser garante de la salud en el Uruguay y que, en este caso, no lo fue", afirmó.

Casaretto aseguró que en el caso Miralles, Lustemberg no defendió a la víctima y que estuvo de lado de la corporación y de la anestesista que fue condenada por homicidio culposo por mala praxis.