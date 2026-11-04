Operativos a nivel país permitieron incautar mercadería de contrabando valuada en $11.500.000, en los últimos días

Efectivos de la Dirección Nacional de Aduanas, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y la Policía Nacional incautaron 240.000 cigarrillos, 11 vehículos, bebidas alcohólicas y cosméticos.

En el departamento de Paysandú, equipos de la Aduana Móvil Regional Oeste realizaron tareas de control en empresas dedicadas al envío de encomiendas donde incautaron 60.000 cigarrillos de la marca GIFT, de origen paraguayo, valuados en más de $660.000.

Además, en un control vehicular de Policía Caminera en ruta 3, a la altura del kilómetro 349, se interceptó un vehículo marca Chevrolet Onix que transportaba 99.580 cigarrillos de la marca GIFT; el vehículo y la mercadería fueron valuados en $1.465.380.

Por otra parte, en la ruta 5 a la altura del kilómetro 402 en Tacuarembó durante un operativo de Policía Caminera y la Aduana Móvil Regional Norte, fue detenida una camioneta marca Toyota Hillux que transportaba 32.400 cigarrillos, más de 400 botellas de bebidas alcohólicas, 336 kilogramos de carne de pollo, frutas, verduras, embutidos, productos de higiene personal, comestibles y refrescos. En este caso, lo incautado alcanza un valor estimado de $1.312.000.

También en ese departamento, se incautó un vehículo Mini Truck Lifan que trasladaba cigarrillos, tabaco, comestibles, golosinas, cosméticos, bebidas alcohólicas, refrescos, embutidos, frutas, verduras y productos cárnicos. Toda la mercadería se encontraba en infracción aduanera y su valor fue estimado en $170.000.

Por su parte, en Salto, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste inspeccionaron empresas dedicadas al envío de encomiendas. Allí incautaron 366 gorros de visera, proteínas, bebidas alcohólicas, prendas de vestir, calzados deportivos y chinelas. El valor estimado, en este caso, asciende a $ 282.000.

También incautaron cajas conteniendo proteínas, accesorios y repuestos para vehículos, valorando todo en $ 82.500.

En el mismo departamento, pero en la ruta 3 a la altura del kilómetro 564, los efectivos detuvieron una camioneta matriculada en Brasil que transportaba un flexómetro, un manómetro, un anemómetro, un metro láser, un termómetro, un arnés completo y un maletín, todo en infracción aduanera. El valor de lo incautado asciende a $1.172.000.

También en ruta 3, pero a la altura del kilómetro 490, Policía Caminera realizó un control que permitió interceptar una camioneta Saveiro matriculada en Brasil, que circulaba por el país en infracción aduanera. Lo incautado fue valuado en $451.000.

También en Salto, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste colaboraron con personal de la Jefatura de Policía local en la incautación de dos vehículos de marca Chevette, matriculados en Uruguay, que transportaban 2329 prendas de vestir ingresadas al país en infracción aduanera; todo fue valuado en $1.920.850.

En la ciudad de Fray Bentos y a partir de una denuncia, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste realizaron una inspección en una tienda de la ciudad donde incautaron 137 prendas de vestir, 19 pares de calzados deportivos y chinelas. Todo en infracción aduanera; su valor se estimó en $130.000.

En ruta 9 a la altura del kilómetro 187 en Rocha, Policía Caminera detuvo un vehículo Corsa Wagon que trasladaba cigarrillos, comestibles, bebidas alcohólicas y productos de higiene. Toda la mercadería había ingresado al país en infracción aduanera; todo fue valuado en $673.000.

En el mismo Departamento, los funcionarios colaboraron con la policía local logrando interceptar un vehículo Ford Eco sport que transportaba comestibles, frutas, verduras y productos para el hogar. Todo fue incautado y valorado en $ 571.548.

Mientras tanto en la Ciudad de Mercedes, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste realizaron tareas de control sobre empresas dedicadas al envío de encomiendas incautando accesorios para vehículos, calzados, perfumes y prendas de vestir. El valor de lo incautado en este caso supera los $ 200.000.

En Rivera, equipos de la Aduana Móvil Regional Norte en conjunto con personal de la Jefatura de Policía local interceptaron un vehículo Fiat Palio matriculado en Brasil que circulaba por el kilómetro 458 de ruta 5 que transportaba cigarrillos, energizantes, golosinas, comestibles y productos cárnicos. Toda la mercadería se encontraba en infracción aduanera, por lo que fue incautada junto al vehículo, el valor fue estimado en $ 240.000.

Durante otro control de ruta, los funcionarios interceptaron también un ómnibus interdepartamental de transporte de pasajeros que trasladaba, en su bodega, mercadería en infracción aduanera como ser bebidas alcohólicas, refrescos, comestibles, productos cárnicos y ventiladores. Todo resultó incautado y valorado en más de $100.000.

También en Rivera, durante un operativo realizado en conjunto con personal de la Jefatura de Policía local, se detuvo un automóvil Fiat matriculado en Brasil que transportaba más de 700 perfumes, pastas dentales, y cosméticos. Todo fue valuado en $ 1.380.000

En Montevideo, en tanto, tras una denuncia funcionarios de la Aduana Móvil Regional Sur inspeccionaron un local comercial, donde incautaron más de 21.000 cigarrillos y diversas bebidas alcohólicas que se encontraban para la venta. Todo fue valorado en $ 269.000

En otra inspección se incautaron 16.000 cigarrillos y bebidas alcohólicas, valorando todo en $ 400.000.