Diego García puede enfrentar condena de seis a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal"

El futbolista de Peñarol, Diego García , volvió a Uruguay y este jueves retoma los entrenamientos con el plantel principal en Los Aromos tras comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata por una denuncia en su contra por " abuso sexual con acceso carnal".

Fuentes cercanas al club indicaron a Subrayado que tras la jornada de alegatos de las últimas horas que se realizaron en Argentina, y con la sentencia prevista para el 25 de noviembre, tendrá lugar la apelación de ambas partes.

Seguí leyendo Se realiza este jueves audiencia de formalización por el caso del futbolista que agredió a juez en partido en Maldonado

Además, estiman que el proceso de apelación será largo, aproximadamente de un año y medio y que, posteriormente, se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia que puede extenderse entre dos años y medio o cuatro.

Si la sentencia se efectiviza el 25, el club se asegura que el futbolista esté a la orden para las instancias de semifinales o incluso la final del Campeonato Uruguayo; todo esto siempre y cuando García sea declarado culpable.

Al momento, no se conoce si el técnico Diego Aguirre lo tendrá en la oncena titular para enfrentar a Montevideo City Torque este domingo en el estadio Centenario.

El fin de semana pasado estuvo en el banco en el encuentro ante Defensor Sporting.

El caso

Diego García fue denunciado por la exjugadora de hockey Clara Bulacio en el mes de febrero del año 2021, cuando lo acusó de haberla llevado a un baño para golpearla y violarla durante una fiesta en la que participaron jugadores de Estudiantes y un grupo de mujeres.

Luego de conocerse la denuncia, el futbolista fue separado del plantel en 2022, pero continuó su carrera en otros equipos de ese país.

En 2022, Estudiantes de La Plata rescindió definitivamente el contrato y García se dirigió a Ecuador donde jugó en el Emelec; posteriormente, se sumó al plantel de Peñarol en el mes de enero de este año.

Medios de prensa del vecino país indican que la mujer relató que el uruguayo la llevó al baño donde la golpeó y violó. García negó los hechos y su defensa asegura que es inocente.