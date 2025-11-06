Condenaron a un joven de 19 años por el homicidio de un hombre de 30 en el barrio Nuevo Ellauri

RECIBÍ EL NEWSLETTER
La investigación del Departamento de Homicidios logró su detención en allanamientos y las pruebas para condenarlo por el homicidio y por dos rapiñas en esa zona, por las que estaba requerido.

Un joven de 19 años fue condenado por el homicidio de un hombre de 30, ocurrido el 21 de octubre en el barrio Nuevo Ellauri. El hecho ocurrió sobre las 16:30 horas en Matilde Pacheco y Oscar Bonaudi.

El hombre estaba en la calle cuando fue víctima de un ataque a tiros y recibió varios impactos de arma de fuego. Estaba requerido y contaba con antecedentes por hurto, porte de armas, rapiña y violencia privada.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, logró la condena de S.F.G. de 19 años como autor de un delito de homicidio, como coautor de dos delitos de rapiña especialmente agravados, como autor de un delito de receptación y un delito de porte de arma de fuego en espacios públicos. Deberá cumplir una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, según la resolución del juez penal de 43º turno, Matías Porciúncula.

Un joven de 18 años está grave tras ser baleado en la cabeza y en la espalda en un tiroteo en Nuevo Ellauri

La investigación del Departamento de Homicidios de la Policía logró la detención del joven durante allanamientos y las pruebas para condenarlo por el homicidio y por dos rapiñas en esa zona, por las que estaba requerido.

El homicidio ocurrió a pocas cuadras donde el día anterior un niño de 12 años y dos jóvenes de 19 y 21 años fueron atacados a tiros en Héctor Castro y Camino Teniente Rinaldi.

