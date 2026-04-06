Operativos de Aduanas y la Policía permitieron incautar contrabando por casi 8 millones y medio de pesos

Personal de Aduanas incautó más de 410.000 cigarrillos, vehículos y mercaderías de contrabando por más de 8.436.500 pesos en varios operativos en los últimos días en todo el país.

En Salto, incautaron calzados, prendas de vestir, gorros, lonas marítimas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, artículos de higiene personal, repuestos de vehículos, comestibles, suplementos deportivos y artículos del hogar en infracción aduanera durante inspecciones realizadas en empresas de encomiendas. El total de lo incautado es de 1.604.500 pesos.

También en Salto, personal de Aduanas y de la Policía incautó en otro operativo 300.000 cigarrillos marca GIFT y una camioneta Fiat Fiorino. Todo por un valor de 3.420.000 pesos. Además, en otro operativo en conjunto se encontraron 40 kilos de suprema de pollo, refrescos, tubos de helados, golosinas y caldos saborizados por 46.000 pesos.

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En Paysandú, un control sobre ruta 3 permitió incautar un vehículo del año 2007 de origen brasileño y en infracción aduanera, valorado en unos 328.000 pesos.

También en Paysandú se realizaron inspecciones en locales de encomiendas, donde los funcionarios hallaron prendas de vestir, cosméticos, perfumes, termos, carteras, monederos y acolchados por 258.000 pesos.

En Rivera, en un operativo en ruta 5 se logró interceptar a una camioneta Renault Oroch del año 2025 con matricula de Brasil y que circulaba en infracción aduanera. La Jusicia dispuso la incautación del vehículo por unos 800.000 pesos. También en la ruta 5, se incautaron 40.000 cigarrillos marca Bill en la bodega de un ómnibus de transporte interdepartamental.

En ruta 27, un control interceptó una camioneta con 233 kilos de carne y verduras, 180 huevos, bebidas alcohólicas, refrescos y comestibles por 140.000 pesos. También se detuvo un camión con 60 pares de calzados y se procedió a su incautación. La mercadería fue valorada en 150.000 pesos. En el mismo control, en otro camión se encontró calzados deportivos, camperas, pantalones, shorts y remeras por 252.000 pesos.

En Tacuarembó, la Aduana y la Policía detuvieron un automóvil Chevrolet Vectra en un control en la 44 donde se incautaron productos cárnicos, lácteos, verduras, frutas, comestibles y productos del hogar por 300.000 pesos.

En Soriano, se inspeccionó un local comercial en Mercedes, donde se incautó cigarrillos y bebidas alcohólicas; mercadería valorada en 50.000 pesos.

En Montevideo, en un control sobre ruta 1, se interceptó un Peugeot 307, matriculado en Brasil, con prendas de vestir en infracción aduanera. La Justicia dispuso la incautación de la mercadería y el vehículo, por unos 500.000 pesos.

También en Montevideo hubo controles en empresas de encomiendas, donde se incautaron 12.000 cigarrillos, bebidas alcohólicas, ventiladores, energizantes, prendas de vestir, calzados, mochilas, suplementos vitamínicos, medicamentos y cosméticos por 400.000 pesos.

Además, en otro operativo se incautó una motocicleta Senda Xtrail 200 cc año 2024 en infracción aduanera, valorada en 80.000 pesos.