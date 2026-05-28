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Peñarol – ind. santa fé

Operativo policial en el Campeón del Siglo terminó con dos detenidos por desacato y uno por robo

Uno de los detenidos integraba la lista negra de la AUF y quiso ingresar a la Tribuna Cataldi, mientras que otro fue arrestado por robar una batería de un vehículo.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Policías en el ingreso a la Tribuna Damiani en el Campeón del Siglo.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Policías en el ingreso a la Tribuna Damiani en el Campeón del Siglo.

El operativo policial realizado en la noche de este miércoles en el estadio Campeón del Siglo terminó sin mayores incidentes. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que hubo tres detenidos, dos de ellos por desacato y uno por robar una batería de un vehículo.

Además, uno de los arrestados integra la lista negra de la AUF, la de los impedidos para ingresar a espectáculos deportivos. Quiso ingresar a la Tribuna Cataldi (Ámsterdam en el estadio Centenario), añadieron las fuentes.

En tanto, el detenido por el robo de la batería fue ubicado junto a una bicicleta, en el exterior del estadio.

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El procedimiento fue encabezado por la Guardia Republicana, que dispuso un importante despliegue en la previa y también una vez finalizado el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe por Copa Libertadores.

Este miércoles, Peñarol alquiló torres de luz para iluminar más el ingreso a las tribunas. En la zona se observaron efectivos junto a las puertas de ingreso. Ocurre luego de los incidentes del jueves pasado, que terminaron con hinchas de Peñarol y policías heridos.

Para este encuentro, el Ministerio del Interior había comunicado que la parcialidad local iba a desalojar primero las instalaciones, a diferencia de la semana pasada cuando lo hizo la hinchada de Corinthians.

El periodista de Subrayado Martín Charquero informó en la noche del miércoles desde el estadio que, tras la derrota, hinchas aurinegros intentaron ingresar al vestuario local. Ingresaron por la tribuna Henderson y luego bajaron por la calle lateral para acercarse a ese recinto. El ingreso fue evitado por la Policía.

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