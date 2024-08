Operativo policial en Cerro Norte, con presencia del ministro Martinelli: 12 detenidos tras 23 allanamientos

Las armas incautadas fueron al menos cinco: tres pistolas con cargadores extendidos, y dos rifles de calibre 22. La Policía no pudo dar con el arsenal que buscaba, que fue el utilizado durante los tiroteos de los últimos días.

Seguí leyendo "No dejamos lugares liberados a la delincuencia", dice Martinelli tras participar en operativo en Cerro Norte

En la noche de este miércoles, también hubo balaceras, al igual que el martes, el lunes y el fin de semana.

También fueron incautadas municiones, radios, cámaras de videovigilancia, drones y equipos de comunicación.

Enfrentamiento de bandas.

Policía-operativo-Cerro-Norte-foto-Nahuel-agosto.jpg

Cerro norte vive horas de tensión desde el fin de semana debido a la seguidilla de balaceras.

El martes la policía recogió al menos 40 casquillos de balas de diferentes calibres en la zona de los tiroteos y este jueves a partir de las siete de la mañana la policía se desplegó en los pasajes de forma masiva: los efectivos fueron con siete órdenes de detención e hicieron 23 allanamientos simultáneos con el objetivo de frenar la escalada de violencia.

El alto poder de fuego de dos bandas criminales que se disputan territorio para la venta de droga es lo que más preocupa a las autoridades.

El 25 de junio pasado la Policía hizo allanamientos en ese lugar: en un pasillo donde hay varias viviendas, ubicado en la esquina de Río de Janeiro y Porto Alegre. Detuvo entonces a dos personas, e incautó balas y drogas. A pocos metros, está el Centro Juvenil 33 Orientales, sobre la calle Río de Janeiro.

Cerro Norte es uno de los barrios que el Ministerio del Interior intervino, debido a los episodios violentos reiterados que ocurren la zona.

"Vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte".

El ministro Martinelli publicó en X imágenes del operativo y escribió: "En un contundente y masivo operativo encabezado por la Jefatura de Montevideo, varias unidades de la policía, incluyendo la Guardia Republicana, la Aviación Policial y la UNATEM, realizaron 23 allanamientos simultáneos en Cerro Norte. Sabemos de la preocupación de los vecinos y estamos actuando en el barrio con toda la fuerza de la ley".

Y agregó: "Durante las intervenciones, detuvimos a varias personas requeridas e incautamos diversos objetos vinculados a actividades delictivas. No hay zona en la que la policía no entre; no dejamos lugares liberados a la delincuencia. Como lo hicimos en Villa Española y La Cruz de Carrasco, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ni_Martinelli/status/1824073734803579216&partner=&hide_thread=false Cerro Norte: 23 allanamientos simultáneos



En un contundente y masivo operativo encabezado por la Jefatura de Montevideo, varias unidades de la policía, incluyendo la Guardia Republicana, la Aviación Policial y la UNATEM, realizaron 23 allanamientos simultáneos en Cerro Norte.… pic.twitter.com/DnHwUKdx8i — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) August 15, 2024

Del operativo de este jueves participaron decenas de efectivos de la Guardia Republicana, de la Dirección de Aviación (helicópteros), Unatem, Brigada Antidrogas, Brigada de Automotores y policías de Zona 4 de Montevideo.