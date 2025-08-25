Operativo nacional por la Noche de la Nostalgia: 326 positivos de alcohol, 28 de marihuana y varios lesionados

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó este lunes al mediodía un informe con el resultado del operativo especial de tránsito que se realizó en todo el país con motivo de las fiestas por la Noche de la Nostalgia , entre el 24 y 25 de agosto.

Según este informe, con datos recogidos hasta las 8 de la mañana, se realizaron 15.467 controles de alcohol en sangre a conductores, y 326 de ellos fueron con resultado positivo. Esto equivale al 2,1% del total, destaca el informe oficial.

Además, se realizaron 369 controles de consumo de marihuana en conductores (THC) con 28 resultados positivos.

En cuanto a accidentes de tránsito, se registraron 22 en todo el país, con 17 lesionados leves y 5 graves.

Estos datos fueron relevados hasta la hora 7 de este lunes 25 con información de cada Intendencia y de Policía Caminera.

Poco después hubo un accidente fatal en la ruta Interbalnearia, cuando un hombre fue atropellado por un auto cerca de Salinas, Canelones.

Además, luego se informó que uno de los cinco heridos graves había fallecido mientras era atendido por los médicos. Este caso ocurrió en Paysandú.