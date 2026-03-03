RECIBÍ EL NEWSLETTER
PABLO LOTITO - POLICÍA DE MONTEVIDEO

Operativo de la Policía en Malvín Norte tras atropello a un efectivo el domingo de noche

La Policía desplegó un operativo en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, tras el ataque a dos policías en la noche del domingo.

Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, durante el operativo en Malvín Norte, zona de Boix y Merino.&nbsp;

Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, durante el operativo en Malvín Norte, zona de Boix y Merino. 

La Jefatura de Policía de Montevideo desplegó un operativo focalizado en la zona de la calle Boix y Merino, en Malvín Norte, luego de que en la noche del domingo una efectiva fuese apedreada y otro agente atropellado por el conductor de un auto robado.

Durante el operativo se controló y registró la circulación de vehículos y personas.

El jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, que participó del operativo, reconoció la dificultad que tienen los policías que patrullan en esa zona debido a los constantes ataques, pero aseguró que la Policía no se amedrenta y no deja ningún barrio.

rapina a supermercado de carrasco norte quedo registrada en camara de seguridad que analiza la policia
Seguí leyendo

Rapiña a supermercado de Carrasco Norte quedó registrada en cámara de seguridad que analiza la Policía

Consultado específicamente por la calle Espronceda, donde ocurrió la agresión a los policías el domingo de noche, Lotito explicó que, pese a que las aplicaciones de mapas envían a los conductores por esa calle, es recomendable no hacerlo por allí.

El jerarca policial también consideró que la zona de Boix y Merino necesita modificaciones estructurales para mejorar la seguridad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
"EL GOBIERNO TE MINTIÓ"

FA denuncia pasacalles sin firmar en barrios: Brenta dijo que "probablemente se refieran al gobierno del Dr. Lacalle"
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de un frente frío y episodio de lluvias "muy esquivo" en el sur del país, anunció Nubel Cisneros
discurso ante la asamblea general

Orsi destacó estabilidad, dijo que el primer año fue para "bases firmes" y anunció Ministerio de Justicia
ASAMBLEA GENERAL

"Un error institucional importante" y "no soy partidario", dijo Sanguinetti sobre la Universidad de la Educación y el Ministerio de Justicia

Te puede interesar

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías video
DECRETO FIRMADO

MSP presentó los nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja video
EN VIVO EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Bergara presentó propuestas por USD 300 millones para limpieza, veredas, calles, saneamiento y Ciudad Vieja
Ediles de la Coalición abiertos a conversar sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente video
MONTEVIDEO

Ediles de la Coalición abiertos a "conversar" sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente

Dejá tu comentario