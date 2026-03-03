Operativo de la Policía en Malvín Norte tras atropello a un efectivo el domingo de noche

Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, durante el operativo en Malvín Norte, zona de Boix y Merino.

La Jefatura de Policía de Montevideo desplegó un operativo focalizado en la zona de la calle Boix y Merino, en Malvín Norte , luego de que en la noche del domingo una efectiva fuese apedreada y otro agente atropellado por el conductor de un auto robado.

Durante el operativo se controló y registró la circulación de vehículos y personas.

El jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, que participó del operativo, reconoció la dificultad que tienen los policías que patrullan en esa zona debido a los constantes ataques, pero aseguró que la Policía no se amedrenta y no deja ningún barrio.

Consultado específicamente por la calle Espronceda, donde ocurrió la agresión a los policías el domingo de noche, Lotito explicó que, pese a que las aplicaciones de mapas envían a los conductores por esa calle, es recomendable no hacerlo por allí.

El jerarca policial también consideró que la zona de Boix y Merino necesita modificaciones estructurales para mejorar la seguridad.