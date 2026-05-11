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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana frío y con heladas de madrugada pero sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el comienzo de esta semana, sin lluvias, con mañanas y noches muy frías. De tarde suben algo las máximas, pero se mantiene frío.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el comienzo de esta semana, sin lluvias, con mañanas y noches muy frías. De tarde suben algo las máximas, pero se mantiene frío.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo despejado previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes la mañana seguirá muy fría con heladas y luego con generación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado con buena presencia de Sol manteniendo temperaturas frías en la noche.

Tiempo de frío a fresco, e incluso cálido en el comienzo de semana. Foto: Subrayado.
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Inicio de semana frío de mañana y de noche, de fresco a cálido en la tarde, con lluvias en el norte

El miércoles se espera un comienzo de jornada muy frío a frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida en el norte con cielo parcialmente nublado.

Lunes 11

Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º

Martes 12

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º

Miércoles 13

Zona Norte: máxima 24º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

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