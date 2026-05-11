Comienzo de semana frío y con heladas de madrugada pero sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el comienzo de esta semana, sin lluvias, con mañanas y noches muy frías. De tarde suben algo las máximas, pero se mantiene frío.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo despejado previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes la mañana seguirá muy fría con heladas y luego con generación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado con buena presencia de Sol manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles se espera un comienzo de jornada muy frío a frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida en el norte con cielo parcialmente nublado. Lunes 11 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º Martes 12 Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º Miércoles 13 Zona Norte: máxima 24º y mínima 6º Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

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