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ALERTA ROJA

Sánchez sobre operativo: "Capacidad muy superior al año anterior; estamos por arriba de los 1.400 cupos para la alerta"

El secretario de Presidencia dijo que en principio habrá 5 centros disponibles, después aumentarán, así como el número de plazas.

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Comenzó este jueves el operativo por alerta pública nivel rojo; este año contará con 800 nuevos cupos.

"Estamos en 5 centros de evacuados con una capacidad muy superior a la que tuvimos el año anterior", dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Y agregó: "Sumando los cupos nuevos que va a generar el Mides más la capacidad de los centros de evacuados, estamos por arriba de los 1.400 cupos para la alerta, después está todo el tema del Sistema de Protección Social que es mucho más amplio, estamos hablando casi de más de 9.000 personas. Esto ha crecido mucho, es un fenómeno bastante complejo y tenemos que buscar rutas de salida".

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En su visita al centro de evacuación de la Escuela Nacional de Policía, el jerarca dijo que los efectivos ubicarán en refugios (con una capacidad inicial para 220) a las personas que estén en la vía pública.

En principio, habrá 5 centros disponibles, después aumentarán, así como el número de plazas, destacó Sánchez y agregó que el Mides aumentó los cupos por lo que en el área metropolitana habrá cerca de 800 cupos nuevos.

"El compromiso de la Policía Nacional para atender en este caso, a nuestros compatriotas que hoy son los más vulnerables son los que están al intemperie, yo creo que es clave", manifestó.

En caso de que las personas se nieguen a ser trasladadas, se considera un desacato y serán derivadas a la comisaría y luego a la Fiscalía.

"Es un procedimiento que está establecido cuando tenemos una alerta de estas características", subrayó.

PACHA OPERATIVO DOS

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, agradeció y reconoció a los cadetes que año a año sacrifican sus horas libres, de licencia y de aprendizajes para colaborar con esto que es de interés público e interés nacional.

En esta oportunidad cumplirán funciones 140.

NEGRO OPERATIVO

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