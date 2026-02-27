Operativo clásico domingo: 739 policías afectados, controles de seguridad, zona de exclusión y vallado

El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Comisario Mayor Kerman Da Rosa, brindó una rueda de prensa sobre los detalles vinculados al operativo clásico del próximo domingo que se disputa en el Gran Parque Central .

Da Rosa explicó que en el operativo estarán afectados 739 policías y que desde este jueves se lleva adelante un dispositivo de seguridad en diferentes puntos donde se agrupan las parcialidades de ambos clubes.

El domingo los efectivos ingresarán en horas de la mañana al escenario deportivo para las inspecciones de seguridad correspondientes. A partir de la hora 06.00 será el inicio del despliegue del operativo, 15.30 se desarrollará el operativo general y la apertura de las puertas del Gran Parque Central se abrirán a la hora 16.30; la Policía exhorta a llegar con tiempo.

Seguí leyendo Delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tío; fueron detenidos infraganti

El domingo habrá zona de vallado y exclusión vehicular y peatonal en las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre avenida 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez.

vallado-clásico-operativo

Los elementos que no se podrán ingresar al escenario deportivo son: bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y paraguas.

Los elementos permitidos de ingresar al escenario deportivo son: radio, termo y mate, bombos o tambores, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos) y banderas de hasta 2m x 1m sin mástil.

elementos-clásico-ingreso-estadio

En lo que respecta a los ingresos, Da Rosa destacó que se establecieron filtros de ingresos para los hinchas de Nacional a la tribuna Abdón Porte, ingresan por la zona de Urquiza y Comandante Braga. "Ahí se instalan 3 filtros de ingreso que permitirían un ingreso fluido de la parcialidad", indicó.

Habrá tres puntos de ingreso para la parcialidad de Nacional, General Urquiza y Estero Bellaco, Comandante Braga y Carlos Anaya, y Juan Ramón Gómez y Jaime Cibils.