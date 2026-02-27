RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRAN PARQUE CENTRAL

Operativo clásico domingo: 739 policías afectados, controles de seguridad, zona de exclusión y vallado

El Ministerio del Interior brindó detalles sobre el operativo de seguridad que lleva adelante desde este jueves en distintos puntos de la capital y que se reforzará con el paso de las horas.

policia-hinchas-nacional-operativo-gran-parque-central-control-guardia-republicana

El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Comisario Mayor Kerman Da Rosa, brindó una rueda de prensa sobre los detalles vinculados al operativo clásico del próximo domingo que se disputa en el Gran Parque Central.

Da Rosa explicó que en el operativo estarán afectados 739 policías y que desde este jueves se lleva adelante un dispositivo de seguridad en diferentes puntos donde se agrupan las parcialidades de ambos clubes.

clásico-partido-operativo-marzo

El domingo los efectivos ingresarán en horas de la mañana al escenario deportivo para las inspecciones de seguridad correspondientes. A partir de la hora 06.00 será el inicio del despliegue del operativo, 15.30 se desarrollará el operativo general y la apertura de las puertas del Gran Parque Central se abrirán a la hora 16.30; la Policía exhorta a llegar con tiempo.

delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tio; fueron detenidos infraganti
Seguí leyendo

Delincuentes estafaron a anciana en $300.000 mediante el cuento del tío; fueron detenidos infraganti

El domingo habrá zona de vallado y exclusión vehicular y peatonal en las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre avenida 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez.

vallado-clásico-operativo

Los elementos que no se podrán ingresar al escenario deportivo son: bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y paraguas.

Los elementos permitidos de ingresar al escenario deportivo son: radio, termo y mate, bombos o tambores, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos) y banderas de hasta 2m x 1m sin mástil.

elementos-clásico-ingreso-estadio

En lo que respecta a los ingresos, Da Rosa destacó que se establecieron filtros de ingresos para los hinchas de Nacional a la tribuna Abdón Porte, ingresan por la zona de Urquiza y Comandante Braga. "Ahí se instalan 3 filtros de ingreso que permitirían un ingreso fluido de la parcialidad", indicó.

Habrá tres puntos de ingreso para la parcialidad de Nacional, General Urquiza y Estero Bellaco, Comandante Braga y Carlos Anaya, y Juan Ramón Gómez y Jaime Cibils.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario